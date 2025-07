Blackout a Bergamo: la città resta senza luce, internet e aria condizionata

Giornata complicata, quella di martedì 1 luglio, per migliaia di cittadini bergamaschi alle prese con improvvise interruzioni della corrente elettrica. Case, uffici e aziende rimasti senza luce, senza internet e senza aria condizionata nel corso di uno dei giorni più caldi dell’estate 2025 con ovvi disagi per le normali attività quotidiane, lavorative e non solo. Diverse persone sono rimaste chiuse in ascensore, non si segnalano invece problemi per ospedali e strutture sanitarie dotati di generatori autonomi.

I cali di tensione sembrano dovuti al sovraccarico della rete per i tanti climitazzatori collegati e al caldo che danneggia l'infrastruttura

Disagi a ripetizione

Nel corso della mattinata, il blackout ha colpito dapprima la Città Alta, mettendo in difficoltà bar, ristoranti e operatori turistici per almeno un’ora, e poi i quartieri di San Tomaso e Borgo Santa Caterina. Quando il problema sembrava rientrato, in pieno pomeriggio, verso le 16, i cali di tensione hanno interessato diverse strade del centro dove si trovano vari uffici e attività commerciali che hanno pagato a caro prezzo il problema tecnico dovuto a un guasto della rete della media tensione.

Alle 17 circa un nuovo blackout si è verificato in Città Alta, prima ancora diversi semafori hanno smesso di funzionare in piazzale Oberdan, snodo nevralgico della città, e in altri rioni, mettendo in difficoltà gli automobilisti. Disagi segnalati anche in zona Gewiss Stadium dove era in corso la presentazione della campagna abbonamenti. In definitiva, l’asse nord-ovest del capoluogo di provincia, dove peraltro insistono molti cantieri stradali, è stato quello maggiormente interessato.

Il caldo

I tecnici Enel sono intervenuti da remoto per ripristinare la situazione che appare ancora instabile. La causa potrebbe essere legata al caldo delle ultime ore, "che porta a un surriscaldamento e alla dilatazione dei cavi elettrici, senza contare l'utilizzo dei climatizzatori che sovraccaricano la rete”