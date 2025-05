Matrimonio a prima vista 2025, Sara Di Lernia e Nicola Todde alla reunion ad alta tensione: tra ostacoli insormontabili, frecciatine e nuove consapevolezze

Milano, 14 maggio 2025 – Tempo di reunion per i protagonisti di Matrimonio a Prima Vista 2025. L’incontro tra coppie che hanno preso parte all’esperimento (i partecipanti accettano di sposarsi al buio e di incontrarsi solo il giorno del fatidico “sì”) è sempre un momento agrodolce, che può portare conferme o nuovi dubbi. Per la 28enne di Nova Milanese Sara Di Lernia l’esperienza è partita nel migliore dei modi: con lo sposo Nicola Todde è scattata un’immediata intesa dal punto di vista fisico ma non solo.

Un avvicinamento non solo fisico

Nel corso della luna di miele in catamarano tra Sardegna e Corsica i due si sono avvicinati molto anche dal punto di vista emotivo: la 28enne si è aperta su un tema molto delicato, trovando nel compagno complicità e supporto emotivo. Anche il rientro alla normalità e la prova della convivenza non sembrano aver scalfito l’entusiasmo della coppia con la decisione di suggellare il percorso con un tatuaggio. Per Sara infatti, tutto ciò che resta impresso nel suo cuore deve restare impresso anche sulla pelle: “Come potrei non farlo per il mio matrimonio?”.

Matrimonio a prima vista 2025

“Sono stata fortunata”

Nel corso della reunion la 28enne brianzola e il compagno il confronto dei diversi livelli di intesa – come spesso accaduto nelle passate stagioni – sarà particolarmente evidente. “Sono stata fortunata a incontrare Nicola” ha concluso Sara, dopo essersi confrontata con le esperienze delle altre due coppie ed essersi resa conto della naturalezza con cui si sono sviluppate le dinamica di coppia tra lei e il compagno. Nelle scorse puntate la 28enne di Nova Milanese ha sottolineato di essersi trovata per la prima volta a vivere una storia con una persona accudente e attenta, mentre in passato – ha detto la giovane - era sempre lei “a dare” in una relazione.

Le difficoltà (insormontabili?) di Francesca e Alessandro

La situazione più critica (ormai probabilmente irreversibile) è quella dei romani Francesca Ricasoli e Alessandro Adriani, frenato anche dalla mancanza di attrazione fisica: pur trovando la compagna “una bella donna” non è scattata la scintilla. Non solo: sebbene i due abbiano attraversato analoghe esperienze di vita (compresa una forte perdita di peso) ciò non sembra averli avvicinati, ma anzi, sembra aver sortito l’effetto opposto. Non sono rose e fiori neppure tra Adele Carlucci, 25 anni, e Giorgio Badaracco, 40enne di Focene (Roma), sebbene “la partita” tra i due sia ancora aperta. Alla fine dei 40 giorni insieme le tre coppie (supportate anche dagli interventi dei tre esperti la sessuologa Nada Loffreda, il sociologo Mario Abis e il life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto) dovranno prendere la loro decisione: restare insieme e sposati o lasciarsi?