Dopo la scelta di The Golden Bachelor ecco Matrimonio a Prima Vista 2025: la milanese Sara Di Lernia si sposa “al buio”

Milano, 9 aprile 2025 – Questa sera su Real Time andrà in onda l’ultima puntata di “The Golden Bachelor”: l’atteso momento della scelta dello “scapolo d’oro” Massimiliano Pace. La serata conclusiva del dating show ha per protagoniste Valentina e Tiziana, dopo l’eliminazione (commentatissima) della 59enne milanese Francesca Chelli nella scorsa puntata. Nel frattempo la rete si prepara al ritorno di una delle sue trasmissioni più seguite, “Matrimonio a prima vista". La prima puntata della nuova stagione è disponibile da oggi 9 aprile sulla piattaforma Discovery+ e sarà trasmessa in chiaro su Real Time mercoledì prossimo, 16 aprile alle 21.30. Anche questa volta ci sarà una protagonista lombarda, Sara Di Lernia, cassiera di 28 anni di Novate Milanese.

Le nozze al buio

Il meccanismo del programma è quello già noto (e apprezzato) dal pubblico: sei persone accettano di sposarsi al buio conoscendo il proprio partner (potenzialmente) per la vita solo il giorno del fatidico sì. Le tre coppie, dopo selezioni alle quali hanno preso parte migliaia di single, sono formate sulla base di affinità caratteriali e fisica, sotto lo sguardo di un trio di esperti. Anche per questa stagione il team è composto dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e da Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione. Le coppie dopo essersi incontrate per la prima volta trascorrono insieme la luna di miele e sperimentano la quotidianità con la convivenza e l’incontro con famiglie e amici. Fino alla decisione finale: restare insieme (e sposati) o lasciarsi.

La milanese Sara

Come detto a prendere parte a questa nuova avventura c’è anche una milanese, la 28enne Sara. La giovane di Nova Milanese ha spiegato di essere in una fase della sua vita im cui è aperta al cambiamento: ha espresso il desiderio di andare a vivere da sola o con un partner, vivendo l’ipotesi di un trasferimento per amore con serenità. La famiglia è la cosa a cui tiene di più per questo tra i valori che cerca in un partner, il rispetto per la famiglia è al primo posto. Sara ha una sorella gemella, un fratello e una nonna ultra moderna. I suoi genitori sono divorziati. Si definisce determinata, istintiva e testarda. Ama i tatuaggi e anche attraverso questi esprime la sua personalità. Si sfoga andando in palestra e non potrebbe mai rinunciare a una serata con gli amici. Ama tutti gli animali, con una passione particolare per i gatti.

I protagonisti

Le altre protagoniste di questa stagione sono Adele Carlucci, 25 anni, Cento (Ferrara), la romana Francesca Ricasoli, 30 anni. Tra gli uomini Alessandro Adriani 37 anni, Ciampino (Roma), Giorgio Badaracco, 40enne di Focene (Roma) e infine Nicola Todde 32 anni, di San Polo D’Enza (Reggio Emilia). Nella scorsa stagione proprio la coppia composta da due lombardi, i bergamaschi Anthony e Asia, aveva fatto sognare il pubblico da casa.