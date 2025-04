Francesca Chelli, l'imprenditrice glam milanese di The Golden Bachelor: “Un’esperienza catartica. Uscire dalla comfort zone è sempre una forma di evoluzione”

Milano, 4 aprile 2025 – La milanese Francesca Chelli è una delle protagoniste del dating show “The Golden Bachelor” condotto da Ascanio Pacelli (che proprio in tv ha trovato l’amore con la valtellinese Katia Pedrotti, incontrata oltre 20 anni fa nella Casa del Grande Fratello ndr). Imprenditrice, 59 anni, mamma e fieramente nonna, ha preso parte al programma in onda su Real Time (mercoledì 9 aprile l’ultima puntata) ed è stata eliminata (con grande sorpresa del pubblico e dei social) a un passo dalla finale. Ma non ha rimpianti: “Ho scelto di mettermi in gioco perché credo che uscire dalla propria comfort zone sia sempre una forma di evoluzione”. “Quando sono uscita ho ricevuto tantissimi messaggi – racconta -. Molti mi hanno scritto dicendo quanto ci fossero rimasti male e mi hanno detto cose davvero belle, che mi hanno commossa. Certo, non mancano i commenti ironici e critici (cosa sarebbe il web senza un po’ di ironia?), ma li prendo con il sorriso. Come si dice, "gli haters misurano il successo", quindi...”.

Cosa le ha insegnato questa esperienza?

"Prima di tutto a gestire le emozioni in un contesto esposto. Non è stato sempre facile, ma ho affinato la mia capacità di restare centrata, anche nei momenti più intensi, scegliendo di non farmi trascinare in dinamiche sterili e di mantenere lucidità e misura quando sarebbe stato più facile reagire. Mi ha anche confermato quanto sia fondamentale restare fedeli a sé stessi. Restare autentica è stata la mia forza. Ma forse la lezione più grande è stata quella di fare pace con il mio passato. Da qui il senso catartico di questa esperienza che mi ha spinta a buttare fuori il mio dolore con coraggio, a liberarmi e poi lasciarlo indietro, per aprirmi con maggiore serenità a ciò che verrà. Oggi mi porto via una versione di me più consapevole, più leggera, e ancora più autentica”.

Cosa non ha funzionato con Massimiliano?

"Quando ho accettato di partecipare al programma, l’ho fatto con curiosità e disponibilità, pur senza sapere esattamente cosa aspettarmi. Anche se sono una persona riservata, ho scelto di mettermi in gioco perché credo che uscire dalla propria comfort zone sia sempre una forma di evoluzione. Con Massimiliano, però, qualcosa non ha trovato il giusto allineamento. Credo abbia percepito la mia riservatezza come timidezza, mentre in realtà è un tratto del mio carattere che convive con una capacità di essere profondamente coinvolgente, quando sento sintonia e autenticità dall’altra parte. Non cerco mai di forzare un legame: mi piace che le relazioni si sviluppino in modo naturale. Forse si aspettava un approccio più diretto, quasi aggressivo, che non mi rappresenta. Non tutti sono pronti ad accogliere una donna che non ha bisogno di apparire, ma semplicemente di essere”.

C'è qualcosa che non rifarebbe nel suo percorso a The Golden Bachelor (o che farebbe diversamente)?

"Cercherei di essere ancora più aperta fin dall'inizio, soprattutto nelle dinamiche di gruppo. A volte, nel tentativo di evitare conflitti o tensioni, ho scelto di prendere un passo indietro. Inoltre, avrei cercato di gestire alcune emozioni personali, rendendole più visibili invece di tenerle dentro. In generale, però, credo che ogni esperienza ci aiuti a crescere, quindi non rimpiango nulla”.

Ha fatto conoscere a Massimiliano la sua famiglia, cosa le hanno detto dopo la fine del percorso?

"La conoscenza tra Massimiliano e la mia famiglia è stata limitata a un incontro rapido. Però, sicuramente, quando mio papà gli ha fatto alcune domande importanti riguardo al suo passato, o quando ha sottolineato che io sono sotto la sua ala protettiva, si è sentita un po' di pressione. Mio papà ha una personalità forte e, in quel momento, Massimiliano ha percepito chiaramente la sua attenzione. Per quanto riguarda mia figlia, c'è stata una bella sintonia tra loro. È stato un incontro molto sereno”.

Tra le due ladies in finale quale preferisce? Ne vede una più affine a Massimiliano?

“Tra le due ladies in finale, preferisco Tiziana. Ho visto le sue fragilità e penso che sia ancora in un percorso di crescita, alla ricerca di un maggiore equilibrio e consapevolezza su se stessa. Per quanto riguarda l'affinità con Massimiliano, vedo più Valentina. Penso che tra l’ego di Massimiliano e quello di Valentina ci sia un’ottima intesa. Entrambi hanno un approccio che ruota molto su se stessi, ma in modo complementare, il che crea una sintonia naturale tra di loro”.

Sui social in molti la davano come favorita e tanti hanno elogiato la sua eleganza. Legge i commenti sui web? Cosa ne pensa?

"Sui social ho un seguito meraviglioso, una community costruita nel tempo, cercando di essere sempre autentica e condividendo contenuti che ritengo utili e interessanti. È gratificante sapere che queste persone hanno riconosciuto e apprezzato la mia sincerità. Hanno capito che dietro allo schermo c'è una persona elegante nei modi e nei sentimenti, e questo si è visto anche nella competizione. Anzi, la competizione mi ha permesso di farmi conoscere meglio".

Al termine della puntata ha detto di volere un uomo che la consideri perfetta per lui. Alla luce anche dell'esperienza nel programma quali qualità cerca in un partner?

"Sono innanzitutto qualità legate a un buon senso dell’umorismo: mi piace un uomo con cui poter condividere una leggerezza anche nelle cose serie della vita. Un uomo che si innamori del mio entusiasmo, della mia energia e gioia di vivere, creando così una connessione autentica. Penso che un uomo risolto, sia a livello personale che professionale, possa essere una spalla affidabile. Inoltre, desidero trovare qualcuno con cui condividere esperienze di vita, che siano viaggi, passioni o semplicemente la quotidianità. E, infine, un uomo che sappia ancora sognare. Ah, e per la cronaca, un uomo che bacia tutte non fa per me. La fedeltà e il rispetto sono essenziali, e per me è importante costruire una connessione autentica e soprattutto esclusiva”.