La famiglia delle sorelle Ferragni si allarga: è nata Lea, figlia di Francesca. Zia Chiara corre a Milano per conoscerla

Milano, 6 luglio 2025 – Chiara Ferragni zia bis: è nata la nipotina Lea, figlia della sorella Francesca e del cognato Riccardo Nicoletti. L’influencer, dopo una vacanza in montagna insieme ai figli a Courmayeur, era pronta per andare a Parigi per le sfilate. Alla luce della lieta notizia è scattato un piccolo “cambio di programma”: “A Milano per qualche ora per una cosa importante” ha spiegato ai follower, svelando poi la nascita della seconda nipotina. La zia Chiara è quindi passata in ospedale a trovare la sorella e conoscere la piccola Lea, prima di recarsi oltralpe per impegni di lavoro.

Francesca Ferragni è la seconda delle tre sorelle Ferragni. Classe 1989 (solo due anni in meno dell’imprenditrice digitale), è la più defilata dai social. Francesca è diventata mamma per la prima volta tre anni fa, quando è nato il piccolo Edoardo. Nelle scorse ore la nascita di Lea. La neomamma si è mostrata sorridente nella prima foto di famiglia “a quattro”. La bimba è nata ieri, 5 luglio, come spiegato nel sintetico post su Instagram.

Tantissimi gli auguri e i messaggi di benvenuto. Da Valentina Ferragni (terza delle sorelle, classe ‘92) che ha commentato “Quarta volta zia” ad Aurora Ramazzotti, passando per Veronica Ferraro, amica di sempre di Chiara Ferragni e anche lei in dolce attesa di un figlio (il primo) dal marito Davide Simonetta (il nome è già scelto, il piccolo si chiamerà Orlando). Al fianco di Francesca in questa nuova avventura anche Marina Di Guardo, sua madre e orgogliosa nonna di quattro nipotini e papà Marco Ferragni.