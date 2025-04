Matrimonio a prima vista 2025, inizia la nuova stagione: Sara di Nova Milanese e le nozze (ai buio) con Nicola

Milano, 16 aprile 2025 - Oggi, mercoledì 16 aprile, alle 21,30 va in onda su Real Time la nuova stagione di "Matrimonio a prima vista". Anche quest'anno c'è una protagonista lombarda tra i sei partecipanti al docu reality: la 28enne di Nova Milanese (Monza e Brianza) Sara Di Lernia. Il programma si snoderà attraverso 9 puntate (in onda ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time e disponibili in anteprima streaming su discovery+): dalle nozze al buio al viaggio di nozze, fino alle prove di convivenza. Nell'ultima puntata la decisione finale: restare insieme (e sposati) o divorziare? Ecco i nomi dei protagonisti di questa edizione, le loro storie e i loro sogni. A supportarli, come da tradizione, un team di esperti.