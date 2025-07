Cristina Plevani e la foto del bacio in fronte a Mario Adinolfi: “Racchiude tutto quello che provo per lui” La bresciana vincitrice dell’Isola dei famosi: "Anche la Signorina Rottenmeier ogni tanto mostra il cuore. Per Mario grande affetto e senso di protezione oltre alla stima e all’ammirazione per tutta sua conoscenza”. La replica del naufrago (che nelle scorse ore è stato ricoverato in ospedale): “Ti voglio bene”