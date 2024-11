Anthony e Asia di Matrimonio a prima vista 2024: “Il nostro idillio continua. Figli? Ci pensiamo (ma senza fretta)”

Bergamo, 14 novembre 2024 – "Siamo sullo stesso piano, la pensiamo alla stessa maniera. Asia (Marchesi ndr)? Mi piace ogni giorno di più. Ogni tanto mi sveglio e la guardo e mi chiedo: “Ma è successo veramente?””. Le parole di Anthony Giavarini hanno rassicurato i (tanti) fan della coppia bergamasca protagonista dell’ultima stagione di “Matrimonio a prima vista”: dopo il “sì” alla fine dell’esperimento l’ormai celebre “idillio” è andato avanti.

Trent’anni lui di Orio al Serio, 28 lei, di Torre de’ Roveri, nel corso dello speciale “E Poi” (andato in onda ieri sera su Real Time) Anthony e Asia hanno spiegato che a telecamere spente non ci sono state “brutte sorprese”: “Siamo sempre stati trasparenti e ci siamo mostrati per quello che siamo” ha detto Asia. “Anche se non viviamo nella stessa casa ci siamo organizzati per stare insieme il più possibile – ha detto sorridendo la 28enne bergamasca raccontando la loro nuova quotidianità-. In sostanza conviviamo in due case”.

“Io l'ho introdotto nella mia routine – ha aggiunto la 28enne -. Certo, so che se vado da lui dopo lavoro devo fare le corse. Ma lo faccio perché so che per lui è importante. E Anthony si è ridimensionato e non è appiccicoso”. Un venirsi incontro reciproco “che non è un peso, cambiare un pochino non mi è costato niente” ha sottolineato il giovane bergamasco.

Come spiegato ai tre esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, per il futuro i progetti non mancano: dalla casa in cui vivere insieme all’idea di allargare la famiglia. Ma senza fretta. “C’è il progetto ma non siamo d’accordo sui nomi” ha detto scherzando Anthony sottolineando che c’è un’idea condivisa ma che entrambi intendono affrontare i prossimi step con calma, godendosi questa fase del loro rapporto. Che si è rivelato molto di più di un colpo di fulmine.