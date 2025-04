Matrimonio a prima vista 2025, l’emozione di Sara e le lacrime di Nicola: un confronto a cuore aperto

Milano, 30 aprile 2025– Un confronto a cuore aperto a “Matrimonio a prima vista”. Nella puntata in onda stasera su Real Time la 28enne di Nova Milanese Sara Di Lernia e il neo sposo Nicola Todde sono protagonisti di un dialogo ad alta intensità in cui un racconto molto personale della giovane lombarda è stato accolto con grande emozione dal neosposo, a testimoniare la forte complicità che si è immediatamente creata nella coppia. I due giovani, 28 anni lei e 32 lui, come gli altri partecipanti al programma, hanno accettato di delegare la scelta del proprio partner a un team di esperti (la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto).

L’incontro il giorno delle nozze (al buio)

Le tre coppie di questa edizione sono state selezionate e abbinate sulla base di test e affinità fisiche e psicologiche. L’incontro (e il primo impatto a pelle) – come da tradizione del docu reality – è avvenuta il giorno del fatidico sì. Per Sara e Nicola la scintilla è scattata immediatamente, con un intenso bacio subito dopo le celebrazioni. Sara, che lavora in un supermercato come cassiera, ha spiegato di avere tre storie alle spalle e di essere alla ricerca di una persona che le sappia tenere testa, un compagno col quale costruire e che la accetti per quella che è. “Se neanche gli esperti riescono a trovarmi il vero amore ci rinuncio”, ha scherzato nella clip di presentazione.

La luna di miele

Dopo le nozze al buio (dove anche amici e famiglie si sono ben “mescolate”) i due sono volati in luna di miele, tra Sardegna e Corsica. Nel corso del viaggio la coppia ha avuto modo di affrontare alcuni temi cruciali, come quello della fedeltà, parlando senza remore e senza paura di esporre la propria posizione e le proprie emozioni. Sebbene lo scoglio più duro da superare nel corso della trasmissione sia indubbiamente quello del ritorno alla normalità con la prova di convivenza, Sara e Nicola sono partiti col piede giusto o per lo meno con la voglia di mettersi in gioco completamente. Diversa la posizione degli altri partecipanti al programma.

Le altre coppie

Per Giorgio Badaracco (40enne romano di Focene, supervisore di terra) e Adele Carlucci, oss di 25 anni di Cento (Ferrara) l’impatto non è stato proprio facilissimo ma la coppia sta cercando di trovare dialogo ed equilibrio, con un grosso problema all’orizzonte:quello della distanza, che per motivi di lavoro, non sarebbe immediatamente risolvibile. Anche tra Alessandro Adriani (37enne di Ciampino che lavora da sempre nel settore dell’hôtellerie) e Francesca Ricasoli, 30 anni, Roma, di professione commessa la conoscenza procede, non senza ostacoli. Al termine dei 40 giorni dell’esperimento le tre coppie dovranno prendere la decisione finale: restare insieme (e sposati) o lasciarsi?