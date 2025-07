Cristina Plevani e “quella” camicetta all’Isola dei famosi (la stessa di 25 anni fa al Gf): ecco perché l’ha indossata

Iseo (Brescia), 6 luglio 2025 – A distanza di qualche giorno dalla vittoria dell’Isola dei Famosi e dopo il rientro nella sua amata Iseo (che ha celebrato il trionfo con una festa in riva al lago), Cristiana Plevani sui social ha parlato di uno dei dettagli saltati all’occhio di molti telespettatori: “quella” camicetta. La blusa bianca indossata al momento della proclamazione del vincitore del reality era la stessa indossata dalla bresciana nella casa del Grande Fratello. Un capo semplice, a suo modo diventato iconico. Sì perché quella storica, epica, prima edizione del Gf fu molto di più di una semplice trasmissione televisiva ma un vero fenomeno nazional-popolare. E se adesso si fa fatica a ricordare persino il nome dei vincitori di talent e reality da una stagione all’altra, tutti ricordano invece i volti e i protagonisti della prima edizione del Grande Fratello.

Cristina Plevani vince l'Isola dei Famosi 2025 (Frame video Isola dei Famosi Canele 5 Mediaset)

Ed ecco dunque che Cristina racconta perché quella camicetta è ancora lì, con lei. “È arrivato il momento di spiegare il perché di questa camicia – ha spiegato su Instagram – Ho letto le ipotesi più disparate, per qualcuno è la prova che la vittoria è stata decisa a tavolino. I complottisti. Mah”. Tutto è iniziato negli anni Novanta, durante una gita scolastica all’estero, anzi durante la “mitica” gita di quinta. " Anno 1992/1993, Praga, bancherella nella Piazza della Città Vecchia, Gita scolastica di V Superiore. Per anni resterà sul fondo di un puff, fino al 2000, Diventa il mio capo preferito, da decidere infatti di indossarla nella prima puntata del Grande Fratello. Poi tornerà sul fondo di una cassapanca per altri anni, tanti anni. Oggi. Manca poco alla partenza per l’Isola ed io devo scegliere cosa portare e mettere nel sacco del Kit Naufrago; è Sandra a chiedermi “Ma hai ancora quell’orrenda camicia? Perché non te la porti dietro?” Detto fatto. L’idea è quella di indossarla nella diretta di inizio programma ma c’è il tuffo dall’elicottero, il giubbotto salvagente e il costume da bagno dello sponsor. Niente, rimane con me sull’isola ma dentro il sacco, stando bene attenta a non rovinarla…non sia mai”.

Il percorso in Honduras porta Cristina alla fase finale del programma. “Ho la fortuna di arrivare all’ultima settimana e quindi alla finale. Chiedo se posso tenerla vicino a me in Palapa Beach ma la dimentico in un sacchetto tenuto da un ragazzo della produzione. Sbaaaaaaammmm, sono nei tre da podio, me la faccio consegnare pensando di tenerla in mano, invece mi dicono che posso indossarla: felicissima. Durante l’ultima settimana penso alle coincidenze. Nel 2000 sono stata la prima ad entrare dalla porta rossa e l’ultima ad uscire dalla casa. Nel 2025 sono la prima a tuffarmi dall’elicottero, così inizio a volare con la fantasia che potrei essere l’ultima ad andare via dall’isola. Sogna sogna che si avvera. Avverato”.