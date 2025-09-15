Matrimonio a prima vista 2025, la rottura tra Sara e Nicola: “A volte è più facile chiudere che cucire”

Con la loro favola avevano fatto sognare tutti gli affezionati fan di “Matrimonio a prima vista” eppure anche per la coppia più amata della scorsa stagione, quella composta da Sara Di Lernia di Nova Milanese e dallo sposo al buio Nicola Todde, è arrivata la rottura. I due erano apparsi insieme e molto affiatati alla storica reunion dei protagonisti del docu reality avvenuta a Roma la scorsa primavera. Un’occasione per rivedere i volti delle diverse stagioni del programma cult di Real Time di cui questo mercoledì è iniziata la nuova edizione.

A confermare i titoli di coda sulla storia d’amore è stata la stessa Sara attraverso i social, rispondendo alle domande dei follower su Instagram, fornendo a cuore aperto il suo punto di vista. Per prima cosa ha spiegato di stare bene “nonostante il periodo e il momento”. A chi le chiedeva perché lei e Nicola non si siano dati un’ultima possibilità Sara ha spiegato “A volte è più facile chiudere che cucire, non siamo tutti uguali, ci sono punti di vista differenti sul creare una storia”. La giovane brianzola ha spiegato che al momento vive ancora ancora insieme a Nicola (“ma sto cercando e ho quasi trovato un altro appartamento, ho il lavoro qua a Parma”). La giovane di Nova Milanese ha spiegato che non ha senso chiedersi se è ancora innamorata: “Ci si ama in due, da soli è masochismo”.

Nonostante la situazione attuale la giovane brianzola ha spiegato di non essersi pentita di aver lasciato Milano per l’Emilia-Romagna: “Mi sono trasferita col cuore”. Anche il “famoso” tatuaggio fatto durante l’avventura di “Matrimonio a prima vista” resterà al suo posto: “Non lo cancellerò, anzi ne ne ho fatti altri per Nicola in questi mesi, uno con la scritta “Nulla accade per caso”, riferita a una frase emersa durante le registrazioni”.

Una rottura amara: “Quando ho conosciuto Nicola ho pensato che fosse è la mia versione da uomo, perché abbiamo valori molto simili. Ma abbiamo anche due caratteri diversi”. In merito al lavoro e al suo peso nelle dinamiche di relazione Sara ha spiegato: “Molto probabilmente il lavoro ha tolto a tempo a noi come coppia. Ma questo per me non è la causa di rottura. Poi ovviamente io sono io, lui e lui”. In questo periodo è rimasta molto vicina a Sara un’altra protagonista del programma, Adele. “Ci sentiamo e vediamo spesso, visto che siamo relativamente vicine (un’ora e mezza di distanza)”. Infine una riflessione su futuro: "Amare è una delle cose più belle. Io speravo di amare “l’ultima persona” prima di avere un figlio. Ma poi mi dico che io l’amore della mia vita ce l’ho già: è la mia famiglia, che mi ama per quello che sono”.