Matrimonio a prima vista 2025: le nuove coppie, le anticipazioni, chi sta ancora insieme?

Milano, 9 settembre 2025 - Con l’inizio di settembre (uno dei mesi dei fiori d’arancio per antonomasia) torna anche il docu reality cult di Real Time “Matrimonio a prima vista”, in onda come da tradizione il mercoledì alle 21.30 in chiaro. I sei protagonisti di questa stagione hanno accettato - come da rodatissimo meccanismo del programma - di delegare la scelta del proprio partner a un team di esperti. Con una novità: al posto del decano Mario Abis (sociologo presente dalla prima edizione) c’è la psicologa clinica Giulia Davanzante, al fianco della sessuologa Nada Loffredi e il life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto. Le tre coppie che partecipano al programma si incontrano di persona la prima volta solo il giorno del fatidico sì. Da quel momento hanno a disposizione alcune settimane da trascorrere insieme tra luna di miele, prove di convivenza e incontro con amici e famiglie. Fino alla scelta finale: restare insieme (e sposati) o lasciarsi? Nella scorsa stagione alla fine tutte le coppie si sono dette nuovamente sì, ma solo una è durata dopo la scelta davanti agli esperti (la brianzola Sara Di Lernia e Nicola Todde). A luglio c'è stata una storica reunion dei protagonisti della trasmissione che ha svelato chi è rimasto insieme e chi no. In questa stagione cinque protagonisti su sei vivono in Lombardia: la brianzola Melissa Cicciari, i milanesi Luca Merlo e Matteo Conca, la siciliana (ma meneghina d’adozione) Roberta Bardonaro e il barese Dario Del Vecchio, che vive nel Lodigiano. Ecco chi sono e le loro storie.