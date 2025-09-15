Talamona, scivola mentre va a cercare funghi: trovato morto in un canalone

Talamona (Sondrio), 15 settembre 2025 – Tragedia in Valtellina, in provincia di Sondrio. Un uomo di 75 anni, uscito per andare a raccogliere funghi (come molti appassionati in questa stagione) è morto dopo essere scivolato, finendo in un canalone. Il drammatico incidente è avvenuto nel territorio comunale di Talamona.

Le ricerche dopo il mancato rientro

Le ricerche del 75enne sono scattate intorno all'una e un quarto di oggi, lunedì 15 settembre, da parte della Soreu delle Alpi. L'uomo era uscito per cercare funghi nei boschi sopra il centro abitato di Talamona, ma non era più rientrato e il suo telefono non risultava raggiungibile.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione di Morbegno, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas-Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, con otto soccorritori, insieme con il Sagf-Soccorso alpino guardia di finanza e i vigili del fuoco. Poco dopo il corpo senza vita dell’uomo è stato individuato in località La Bianca, una zona caratterizzata da canali e salti di roccia a circa 1000 metri di quota. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 75enne. La salma è stata recuperata dall'elisoccorso di Sondrio di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza.

Il precedente a Valdidentro pochi giorni fa

Solo pochi giorni fa una tragedia analoga si è registrata a Valdidentro, sempre in provincia di Sondrio. Giorgio Bellotti, 76 anni, è stato trovato senza a quota 1480 metri – zona Palancana Raglion .Fatali per lui i traumi riportati precipitando. Anche in questo caso l’allarme è scattato quando i famigliari, non avendo ricevuto la consueta chiamata dopo il rientro a casa dall’escursione per cercare funghi, hanno chiamato il numero unico per l’emergenza 112. Purtroppo, come avvenuto oggi a Talamona, anche le ricerche del 76enne Giorgio Belotti hanno avuto il più tragico degli epiloghi.