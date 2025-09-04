Michelle Hunziker, una giornata a Londra: la visita alla National Gallery e il siparietto con una turista italiana

Un piacevole fuoriprogramma per Michelle Hunziker che ieri, mercoledì 3 settembre, ha trascorso un giorno a Londra. “Today London for one day” è titolato il reel pubblicato sulla sua pagina Instagram. Qualche ora all’insegna dello svago e della cultura nella capitale del Regno Unito per la presentatrice televisiva, dopo il relax agostano in Sardegna e la vacanza adrenalinica in montagna con l’amica Serena Autieri.

La visita alla National Gallery e ai suoi capolavori, la passeggiata a piedi zona Buckingham Palace, sotto un cielo grigio tipicamente londinese, l’immancabile cabina telefonica rossa e il giro su un’elegante auto nera con autista vestito da baronetto. Per l’occasione, la Hunziker ha sfoggiato una giacca color blu con bottoni d'oro, sopra una camicia a righe, e un comodo paio di jeans. Capelli raccolti in un altettrettanto comoda coda.

Il tour inglese, documentato puntualmente su Ig, ha compreso anche un viaggio sul metro confusa tra i pendolari londinesi. Simpatico il siparietto con una turista italiana che naturalmente l’ha riconosciuta. Michelle l’ha salutata, scambiando qualche breve battuta. “Gli italiani sono ovunque”