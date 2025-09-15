Incontriamoci

CronacaPubblica le foto di 25 amiche su un sito porno (con nomi e cognomi): denunciato giovane milanese
15 set 2025
REDAZIONE MILANO
Pubblica le foto di 25 amiche su un sito porno (con nomi e cognomi): denunciato giovane milanese

Il ventitreenne avrebbe prelevato immagini dai profili social di amiche e conoscenti, pubblicandole sul portale per adulti. Tra le vittime anche una minorenne all’epoca dei fatti

Milano – Le foto di 25 giovani ragazze sono state pubblicate senza consenso su un noto sito pornografico. Protagonista della vicenda sarebbe un ragazzo di 23 anni residente nel Milanese, che è stato perquisito dai carabinieri di San Donato e posto sotto indagine dalla Procura. Il giovane è accusato di aver sottratto foto dai profili social di amiche e conoscenti per pubblicarle, senza consenso, su un noto sito pornografico, indicando anche nomi e cognomi reali delle vittime.

Le immagini rubate ritraevano le vittime in momenti di vita quotidiana: scatti al mare, selfie, foto di gruppo. Materiale che le ragazze avevano condiviso sui loro profili social senza immaginare che potesse essere utilizzato in questo modo. Tra le foto pubblicate illegalmente, come anticipato da La Stampa, figura anche un’immagine di una delle vittime quando aveva soli 17 anni, aggravando ulteriormente la posizione dell’indagato.

I reati contestati al giovane, al momento, sono accesso abusivo a sistema informatico, diffamazione e violazione della privacy. Le indagini sono scattate dopo le denunce delle vittime, che si sono accorte della presenza delle loro foto sul portale per adulti e hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di fenomeni simili che hanno recentemente colpito l’opinione pubblica italiana. Solo pochi mesi fa aveva fatto scalpore il caso del gruppo Facebook “Mia moglie”, dove venivano condivise immagini intime di donne senza il loro consenso, spesso accompagnate da commenti denigratori. Anche la piattaforma “Phica”, aperta da circa vent’anni (prima di chiudere poche settimane fa), era finito sotto i riflettori per dinamiche analoghe, diventando oggetto di indagini e denunce.

Il revenge porn rappresenta una delle forme più insidiose di violenza digitale, capace di causare danni psicologici enormi alle vittime. Le foto, una volta finite online, possono circolare indefinitamente, rendendo praticamente impossibile eliminarle completamente dal web.

L’operazione dei carabinieri di San Donato dimostra come le forze dell’ordine stiano intensificando l’attenzione verso questi reati, che spesso vengono sottovalutati ma che in realtà causano traumi profondi e duraturi alle persone colpite. 

© Riproduzione riservata