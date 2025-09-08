Clara e le Winx, la cantante darà voce alla sigla delle fatine più amate: “Sono cresciuta con le loro storie”

Milano, 8 settembre 2025 – Clara Soccini si unisce alle Winx? La giovane star della musica italiana, originaria di Varese e grande fan delle famose fatine, darà voce all’iconica sigla internazionale ‘Nel segno di Winx’, in occasione del nuovo capitolo della saga, ‘Winx Club: The Magic is Back’, che debutterà su Netflix il prossimo 2 ottobre e poi arriverà su Rai in Italia.

Una versione inedita

La cantante interpreta una versione inedita dell’intramontabile sigla cult degli esordi di Winx Club, riarrangiata da Dav e Vvenice, rinnovata e trasformata, per accompagnare il ritorno delle iconiche fate, confermando ancora una volta il legame particolare tra musica e incanto che da sempre contraddistingue l’universo Winx. La nuova versione è disponibile sia in italiano che in inglese con il titolo ‘Under the Sign of Winx’, da oggi sulle principali piattaforme digitali mondiali.

La collaborazione con Clara

“Sono molto contenta di poter prendere parte a un progetto in collaborazione con le Winx”, ha detto Clara. “Sono cresciuta con le loro storie, i cui personaggi e scenari mi sono rimasti impressi in maniera indelebile e mi hanno spesso ispirata anche in ambito musicale e nel mio stile. Non vedo l'ora di poter condividere con tutti il frutto di questa esperienza magica e spero che possa trasmettere tanta gioia quanta ne ha regalata a me”.

Clara è stata vincitrice di Sanremo Giovani 2023, e ha partecipato in gara al Festival sia nel 2024 che nel 2025. Il 5 settembre è uscito il nuovo singolo “Uragani”. E questa collaborazione con Rainbow arriva dopo il lancio del suggestivo inedito ‘Forever Winx’, interpretato da Virginia Bocelli.

L’iconica sigla

‘Nel segno di Winx’ fa parte dell’immaginario collettivo: chi non ha mai intonato almeno una volta “se tu lo vuoi tu lo sarai una di noi…”? Il motto con cui inizia la sigla di apertura delle prime tre serie di Winx Club è uno dei motivi più conosciuti al mondo, rimasto impresso nella mente di tutti. Nel corso degli anni è stata tradotta in tantissime lingue e continua ad essere ascoltata dai fan di tutto il mondo, che ne fanno anche oggetto di cover e di interpretazioni originali, divertenti ma anche commoventi, generando milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme.

‘Winx Club: The Magic is Back’

La collaborazione con Clara nasce in occasione del debutto, il prossimo 2 ottobre, su Netflix in tutto il mondo di ‘Winx Club: The Magic is Back’, il nuovo capitolo della saga delle fate più amate di sempre, che arriverà in autunno anche su Rai in Italia. Un’uscita che segna un momento speciale nella storia del classico Made in Italy che quest’anno celebra il ventunesimo anniversario, e che continua a incantare milioni di fan in ogni angolo del pianeta.

La nuova serie riprende la storia di Bloom e delle sue inseparabili amiche, fondendo i temi classici che hanno reso la saga un fenomeno globale con una nuova visione contemporanea. In una Dimensione Magica completamente rinnovata, le Winx si presenteranno con una grafica inedita e effetti speciali innovativi, portando sullo schermo di tutto il mondo il mix unico di amicizia, avventura, stile, comedy e magia che ha reso la serie un successo intramontabile. Prepariamoci a vivere un’esperienza incantata senza pari.