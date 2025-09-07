Michelle Hunziker in versione cow-girl insieme a Yann Sommer a St. Moritz

Una giornata tra le montagne di St.Moritz per Michelle Hunziker. Dopo il viaggio lampo a Londra della scorsa settimana, la presentatrice tv più amata dagli italiani torna nella sua Svizzera. Un viaggio di un giorno di piacere e lavoro insieme per promuovere il turismo nella sua terra d’origine. Non è la prima volta che Michelle offre la sua immagine alle campagne di myswitzerland.it, sito web dedicato alla promozione della terra elvetica in Italia tramite personaggi famosi. Con lei, ancora una volta, Yann Sommer, il portierone dell’Inter 36enne nato nel Canton Vaud, già "partner pubblicitario” della Hunziker, e lo chef Andreas Caminada.

Michelle Hunziker in versione arciere tra le montagne dell'Engadina

“Una gita in Svizzera con due gentleman d’eccezione”, scrive la showgirl nel post pubblicato sulla sua pagina Instagram a corredo di uno shooting fotografico dal sapore alpino, in cui appare in differenti look e pose tra le montagne dell’Engadina: costume intero, stivali da cow girl e cappotto di lana, a lasciare scoperte le gambe, mentre siede su un’enorme botte di legno. E poi ancora una Michelle in versione arciere indossa un’elegante giacca autunnale su camicia di jeans. Infine a cavallo su splendidi sentieri di montagna al fianco di Sommer, reduce dal successo per 4-0 della nazionale rossocrociata sul Kosovo. A realizzare il servizio fotografico è stato Luca Oldani.

Andreas Caminada, Michelle Hunziker e Yann Sommer: posa di gruppo a St. Moritz

Lo scorso luglio la Hunziker e Sommer avevano collaborato in diversi divertenti video alla promozione degli Europei di calcio femminili in Svizzera. Poi, ad agosto, le vacanze di Michelle in Sardegna e in Valtellina con Serena Autieri. A settembre è tempo di tornare a lavoro, meglio se in compagnia di amici...