Filippa Lagerback a Torino: caffè tra amiche con Luciana Littizzetto

Un caffè tra amiche. Trasferta torinese per Filippa Lagerback, che ha approfittato di una visita nel capoluogo piemontese per riabbracciare Luciana Littizzetto, compagna di lunga data a “Che tempo che fa”, il programma con Fabio Fazio, di cui la conduttrice di origini svedesi e la comica torinese sono ormai colonne portanti. “Oggi la mia cara Filippina è venuta da me a bersi un caffè . E a vedere la Mole dall’alto” ha scritto sui social Littizzetto, postando una foto insieme all’amica Filippa. Dopo tanti anni fianco a fianco nella storica trasmissione tra i due volti tv il legame è ormai forte.

La gita a Torino con la figlia Stella e Whisky

Nella gita torinese presenti anche la figlia Stella (nata dall’amore con il conduttore Daniele Bossari, iniziato nel 2000 e suggellato dalle nozze del 2018 a Ville Ponti di Varese, dopo la proposta di matrimonio in diretta al Grande Fratello Vip) e l’immancabile il cocker spaniel Whisky, compagno di tante avventure e tanti viaggi della conduttrice. Parlando del quattrozampe di famiglia Filippa sui social ha scherzato: “Lui è come il nano del Favoloso mondo di Amélie, viagga per il mondo” postando una foto del cane sul tram e uno scatto tratto dal celebre film francese del 2001 con Audrey Tautou. Nel corso della giornata la presentatrice, con un’anima green e una passione per la bici, ha sottolineato: “Tante piste ciclabili a Torino, bravi”.

Il legame con Luciana

Poi l’incontro con l'amica Luciana, alla quale è molto affezionata. Era stata proprio Littizzetto a mandare l’abbraccio della trasmissione a Filippa nel giorno della scomparsa dell’amata madre Margaretha. “Questa notizia ci ha turbato tutti moltissimo – aveva detto Luciana Littizzetto dedicando un pensiero alla collega e amica durante la puntata –. Questo pomeriggio è mancata la sua mamma e Filippa è volata in Svezia in fretta. La sua mamma è una persona fantastica, spiritosa, piena di energia, allegra. L’abbiamo conosciuta tutti. Io e Fabio (Fazio ndr), abbracciamo Filippa più forte che possiamo”.

Tutto pronto per la nuova stagione di Che tempo che fa

Tra qualche settimana ripartirà anche “Che tempo che fa” (la cui prima puntata – sulla Rai – risale al settembre 2003) su Nove. La ripresa del programma è prevista per il mese di ottobre.