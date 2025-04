Chi è Sara Di Lierna di Matrimonio a prima vista 2025: le nozze al buio con Nicola, i 27 tatuaggi e il legame con la gemella

Milano – "Mi auguro di trovare l’amore dopo tre relazioni finite male. Spero di trovare qualcuno che mi supporti e mi sostenga". Sara Di Lierna, 28 anni, è una delle protagoniste della nuova stagione di “Matrimonio a Prima Vista”, il docu reality che torna da mercoledì 16 aprile in chiaro su Real Time (dopo l’anteprima sulla piattaforma Discovery+). Sara è di Nova Milanese (provincia di Monza e Brianza) e lavora in un supermercato come cassiera. Capelli castani mossi, alta 1.75, ha 27 tatuaggi: “Amo i tatuaggi, ad oggi ne ho 27 e ognuno di loro ha un significato – ha spiegato –. Diciamo che ciò che rimane impresso nel cuore rimane impresso anche sulla pelle”.

La nozze al buio con Nicola

Ha alle spalle tre storie (“finite male” ha sottolineato). Carattere forte, estroversa, ha bisogno di avere al suo fianco qualcuno capace di “tenerle testa”: “Se nemmeno gi esperti riescono a trovarmi l’amore della vita forse rinuncio” ha scherzato. Come da meccanismo del programma Sara ha accettato di delegare la scelta del partner a un trio di esperti (la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione) sulla base di affinità fisiche e caratteriali, incontrando di persona il futuro marito solo il giorno del fatidico sì. Il compagno della 28enne lombarda in questo percorso è il 32enne emiliano Nicola Todde. Le altre due coppie sono invece composte da Giorgio Badaracco e Adele Carlucci e da Alessandro Adriani e Francesca Ricasoli.

Il legame con la famiglia e la sorella gemella

Sara è profondamente affezionata alla sua famiglia: “Amo la mia famiglia, per me loro sono il mio tutto – ha sottolineato –. Senza di loro sarei persa”. Speciale il legame con la sorella gemella: “Con lei condivido tutto, anche se siamo molto diverse. Infatti dicono che siamo il diavolo e l’acquasanta”. I suoi genitori sono divorziati e Sara oltre alla sorella gemella ha anche un fratello e una (amatissima) nonna ultra moderna.

La passione per i gatti

La giovane brianzola è anche molto legata ai suoi amici e ha le idee molto chiare su ciò che ama e odia nelle persone: “Non sopporto chi mi fa male, chi usa molta cattiveria nella vita. Dovremmo essere molto più liberi e amorevoli con le persone”. La 28enne di Nova Milanese ha come valvola di sfogo la palestra, altra sua grande passioni sono gli animali. “Amo molto i cani ma amo in particolare i gatti, sono molto indipendenti. Sanno quando esserci e quando andarsene, cosa che io ad oggi non ho ancora imparato”.

Chi è Nicola Todde

Una passione condivisa con il neo sposo, Nicola Todde, 32 anni di San Polo D’Enza (Reggio Emilia).Il 32enne emiliano vive con le sue due gatte, nella casa comprata da poco dopo anni in affitto. Di professione operaio, è molto orgoglioso delle responsabilità che ha sul posto di lavoro. Anche lui è molto legato alle radici: il rapporto con il padre si è consolidato negli anni, la mamma è sempre la mamma, e la sorella è la sua spalla emotiva. Proprio i genitori rappresentano il suo “modello” di coppia.

La grande ricerca dell’amore in tv

Nella prima puntata come di consueto avviene l’abbinamento delle coppie, fino a uno dei momenti chiave del docu reality: l’impatto “a pelle”. Proprio la prima impressione è stata per molte coppie passate dal programma elemento detonatore, in senso positivo o negativo. Non resta dunque che scoprire come andrà ij questa edizione (dato che il programma ha alle sue spalle lunga storia). E si vi state domandando se abbia effettivamente senso andare a cercare l’amore attraverso un programma tv, date un’occhiata al panorama televisivo italiano dove i dating show e similari spadroneggiano: dal ventennale “Uomini e Donne” ai programmi sulle piattaforme on demand (vedi la voce “L’amore è cieco”), passando per il recentissimo “The Golden Bachelor”. In tv la ricerca dell’amore funziona, eccome.