Cristina Plevani pronta per l’Isola dei Famosi, il tifo di fan: “L’unica regina dei reality”. E i messaggi degli ex del Grande Fratello

Milano, 3 maggio 2025 – Il conto alla rovescia è partito, mercoledì 7 maggio debutterà una nuova edizione dell’Isola dei Famosi e tra i naufraghi ci sarà Cristina Plevani. La bagnina e istruttrice di nuoto e fitness di Iseo, nel Bresciano, torna in un reality dopo 25 anni dalla vittoria del primo Grande Fratello. E domani, domenica 4 maggio, dalle 16.30, sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di ‘Verissimo’ per raccontare la sua storia.

Cristina Plevani sarà ospite a 'Verissimo' (Foto profilo instagram)

Sui social, in un video di presentazione, la 53enne ha dichiarato di essere aracnofobica ma anche di avere voglia di rimettersi in gioco e di aver, per questo, accettato di diventare una concorrente, dopo i corteggiamenti da parte di alcuni reality negli ultimi anni. Pensa che non soffrirà troppo la fame, ma ha paura del freddo della notte. Cosa le mancherà di più? Il suo cane, un maltese di 12 anni. Ma la tranquillizza il fatto che si sia trasferito a casa di amici umani e quattro zampe che sapranno accudirlo al meglio. La prova sono alcune fotografie che le mandano dove si vede Nano felice e sereno. E che lei ha condiviso in alcune storie Instagram.

Cristina Plevani e il suo cagnolino in un post Instagram

Nel frattempo, in attesa di vederla in Honduras, i suoi follower si sono scatenati. Tra i primi commenti su Instagram appare quello di Lorenzo Battistello, che partecipò con Cristina al Grande Fratello nel 2000: “Vamos Cristina a ganar” (‘Andiamo Cristina a vincere’, ndr). Il consulente nel mondo della ristorazione per il mercato Italo-spagnolo ha anche postato una fotografia che lo immortala insieme alla 53enne e accanto ha scritto: “E facciamolo il tifo per Cristina che sta per iniziare una nuova avventura”. Un messaggio è arrivato anche dall’altra ex coinquilina della casa più spiata d’Italia ed ex naufraga all’Isola dei Famosi nel 2019, Marina La Rosa: “Attenzione! Il ritorno della Plevani! Daje Cristinaaaaaaa!”.

Lorenzo Battistello fa il tifo per Cristina Plevani (Foto profilo Instagram)

Poi, i suoi fan: “Grande Cristina. L'unica regina dei reality. Devi vincere pure l'Isola dei Famosi”; “L’unica concorrente di reality che sono felice di rivedere. Ho tifato per te al GF lo farò anche qui” e “Un motivo per guardare l’Isola dei Famosi. Porterai con te il tuo carattere arguto, generoso, caparbio… e anche le tue meravigliose, umanissime fragilità”. E ancora: “Divertiti e sii te stessa”; “Un grande in bocca al lupo. Porta in alto la nostra provincia di Brescia” e “Tiferò per te, ti ho sempre apprezzato come donna”.

Immancabile qualche critica: “Ma non aveva dichiarato che non avrebbe mai più fatto questi programmi?” e “Non aveva detto di essere felice lontano dalla tv?”.

Poi, c’è anche qualcuno che non fa il tifo e non trova difetti nella sua scelta di partecipare al reality di Canale 5 - quest’anno presentato da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura e come inviato Pierpaolo Pretelli – perché non sa chi sia Cristina Plevani. Dal 2000 sono passati 25 anni e giovani e giovanissimi non erano neppure nati. Ma lei è pronta a farsi conoscere e chissà che non riesca a conquistare anche qualcuno della Gen Z.