Cristina Plevani, scontro con Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi. E il commento di Mario Adinolfi

Milano, 2 giugno 2025 – Cristina Plevani c’è e si fa sentire all’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5, condotto da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura. Dopo settimane in cui l’istruttrice di nuoto e fitness di Iseo, nel Bresciano, è rimasta più in disparte, senza entrare in polemiche o scontri, eccola tirare fuori gli artigli. E lo fa con Dino Giarrusso, giornalista e politico siciliano, con lei (e altri 11 concorrenti) in Honduras.

“Dici sempre il gruppo, il gruppo, ma sei un egoista”, dice Cristina al suo compagno di avventura riferendosi alla questione dei pasti. E prosegue: “Sei sabbia nelle mutande”. Dino risponde che è “esattamente il contrario della verità”. Perché “egoista è chi decide per gli altri, ma qualcuno deve imporre agli altri la propria volontà”.

In un confessionale, l’ex vincitrice del primo Grande Fratello spiega di avere difficoltà ad andare d’accordo con Giarrusso: “La sua saccenza qualche volta mi da un po' fastidio su questa cosa del cibo. Piuttosto che litigare per un pezzo di cocco o una porzione di riso, mangiateli tu”.

Dino afferma poi di essere dispiaciuto per queste parole, ma Cristina va avanti: “Chissà quanti insulti da politico ti sei preso. Queste sono bazzecole per te”. Il 50enne commenta: “Una persona che sta qua sempre a disposizione e ogni volta c’è un motivo per dare addosso. E’ mentalità...”. E di nuovo la naufraga: “Sono ottusa. Non ho la tua apertura mentale, la tua cultura, la tua intelligenza. Non te ne accorgi ma sottolineai queste cose involontariamente. Ma sono arrivata a 53 anni a testa alta, senza la tua intelligenza”.

Immancabile, in un confessionale, un commento da Mario Adinolfi, presente allo scontro, che ha definito “infuocata” la situazione sull’Isola e ha aggiunto che “sta uscendo fuori la personalità di Cristina”. Però, il politico ha anche voluto sottolineare un altro aspetto: le sue parole sembrano “note piazzate proprio al momento giusto nello spartito”. Un chiaro attacco alla naufraga, un modo per sollevare il dubbio che la 53enne stia seguendo una precisa strategia di gioco.