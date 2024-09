Clara Soccini e Yamamay: la cantautrice di “Diamanti grezzi” testimonial dell’azienda di intimo

Travedona Monate, 2 settembre 2024 – Partnership glamour alla varesina. Clara Soccini, la cantante classe 1999 resa nota dal suo ruolo nella fiction Mare Fuori, è la nuova testimonial di Yamamay, azienda gallaratese fra i nomi più noti nel settore dell’abbigliamento intimo.

La campagna

Nella campagna “Intimate Conversation” Clara, che nel 2024 ha portato al festival di Sanremo il brano “Diamanti grezzi”, indossa una collezione che vuole essere un omaggio ai capi “haute couture” degli anni '90 e alle modelle che li indossarono in quella decade. A fotografarla l’italiano Giampaolo Sgura.

Il commento

Il rapporto fra Clara e l’azienda gallaratese è di lunga data. Precede addirittura la notorietà pubblica della cantautrice, reduce dall’album di debutto intitolato “Primo”. La mia prima collaborazione con Yamamay, racconta la giovane, “risale a qualche anno fa, durante i miei primi anni come modella, quando iniziavo a pubblicare le mie prime canzoni che all’epoca chiamavo ‘sfoghi’. Sono grata che abbiano creduto in me in tutti questi anni e per me è stato un piacere e un divertimento lavorare di nuovo insieme, ritrovandoci più cresciuti”.

Clara si dice “orgogliosa di aver preso parte a questa campagna che rappresenta alcune delle qualità che io stessa ogni giorno cerco di manifestare anche tramite ciò che indosso: glamour, ma naturale e sempre di classe".

Il profilo

Clara Soccini nasce nel 1999 da genitori di origine calabrese. Trascorre i primi anni di vita a Vimercate, in Brianza, poi si trasferisce a Travedona Monate, nella zona dei laghi varesini. Parte come modella, coltivando la passione per il canto. Nel 2020 esordisce nel mondo dello spettacolo.

A darle notorietà, nel 2023, è il ruolo di Giulia, in arte Crazy J, nella popolare serie tv Mare Fuori. Poi il boom “musicale”, con la vittoria a Sanremo Giovani 2023 e la partecipazione alla kermesse “dei grandi” l’anno successivo, con la vittoria del premio Jannacci per la migliore interpretazione.