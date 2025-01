Clara pattina sul ghiaccio a Milano, una giornata di sport e divertimento prima di Sanremo 2025

Milano, 14 gennaio 2025 – Meno di un mese al Festival di Sanremo 2025 e Clara smorza la tensione trascorrendo una mattinata alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Città di Lombardia, proprio ai piedi del palazzo della Regione. Dopo il grande successo ottenuto durante le festività natalizie (40.000 presenze), la pista è ancora operativa e resterà aperta fino a domenica 9 febbraio.

La cantante varesina, all’anagrafe Clara Soccini, ha postato sul suo profilo Instagram, proprio questa mattina, delle fotografie e alcuni video in cui la si vede sui pattini – in un look total black e con i capelli raccolti – mentre si destreggia tra giravolte e coreografie in compagnia di alcune amiche. In un breve filmato rischia anche di cadere ma, alla fine, riesce a mantenere l’equilibrio e a restare in piedi.

Clara alla pista di pattinaggio sotto il palazzo di regione Lombardia (Foto post Instagram)

Come didascalia al post ha scelto solo una parola ‘Febbre’ e aggiunge l’hashtag #sanremo2025. ‘Febbre’ è il titolo della canzone con cui l’artista salirà sul palco dell’Ariston – dall’11 al 15 febbraio – per la seconda volta e che è stato svelato il 18 dicembre 2024 in diretta dal Teatro del Casinò durante la finale di ‘Sarà Sanremo’, competizione in cui sono stati svelati i quattro nomi per la categoria Nuove Proposte. Un brano che promette di essere intenso, con testi riflessivi e una melodia coinvolgente.

Dopo il debutto al Festival di Sanremo nel 2024 con ‘Diamanti Grezzi’, in seguito alla vittoria di Sanremo Giovani 2023 con ‘Boulevard’, Clara è dunque pronta a tornare all’Ariston con una canzone che rappresenta il primo passo verso il suo nuovo progetto artistico e musicale.

La 25enne, considerata una delle nuove voci del pop più apprezzate del momento, ha già conquistato 6 dischi di platino e 3 d’oro. A febbraio 2024 ha pubblicato il suo album d’esordio, ‘Primo’, contenente, oltre alle canzoni presentate al Festival di Sanremo e a Sanremo Giovani, anche il brano ‘Ragazzi Fuori’ (dalla colonna sonora di Mare Fuori, serie tv in cui la stessa Clara ha partecipato come attrice nei panni di Crazy J) e la hit ‘Origami all’alba’.

Dopo la collaborazione estiva con Icy Subzero in ‘Ghetto Love’, a settembre 2024 Clara ha pubblicato il singolo ‘Nero Gotico’, dove emerge la sua anima più dance e ritmata, che ha portato live per la prima volta durante il suo tour nei principali club italiani. Ora è tra i 30 big del Festival di Sanremo 2025.

La pista di pattinaggio

A Palazzo Lombardia si potrà pattinare fino al 9 febbario con i seguenti orari: dal lunedì a giovedì dalle 12.30 alle 21; venerdì e sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 21. Tutti i sabati sera in programma anche il dj set dalle 19 alle 21. Il mercoledì, dopo le 21, la pista sarà invece disponibile gratuitamente e su prenotazione per le associazioni sportive, che potranno così promuovere le loro attività.