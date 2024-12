Clara a Sanremo 2025, la cantante posta un video di lei bambina dopo l’annuncio di Carlo Conti

Varese, 1 dicembre 2024 – Clara Soccini torna al Festival di Sanremo.

Dopo il debutto dello scorso anno con il brano ‘Diamanti Grezzi’, disco di platino, e in seguito alla vittoria di Sanremo Giovani con ‘Boulevard’, quest’anno l’artista di Travedona Monate, in provincia di Varese, è nell’elenco dei 30 concorrenti principali, comunicato oggi al Tg delle 13,30 da Carlo Conti. Quest’anno il Festival si terrà dall’11 al 15 febbraio.

Dopo la notizia, la 25enne ha postato sul suo profilo Instagram un filmato di quando era ancora una ragazzina e fingeva di esibirsi proprio sul palco dell’Ariston. Un sogno che si relizza di nuovo.

Il post Instagram di Clara dopo l'annuncio che sarà tra i 30 Big di Sanremo 2025

Numerosi i commenti di amici e follower. La collega Sarah Toscano, anche lei in gara, le ha scritto: “Ci vediamo lì amore”. Poi, tantissimi complimenti arricchiti da cuoricini rossi. “Speravo di vederti a Sanremo e infatti ci sarai, vai sempre avanti e vola sempre più in alto dolce Clara, ti meriti tutto”, si legge in un messaggio. E in un altro: “Appena ho sentito il tuo nome ho urlato, sai già che sarai nel mio fantasanremo”, “Stellina sto piangendo, aspettavo questo giorno” e “Sarà la tua consacrazione, non vedo l'ora”.