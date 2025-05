Uno sportello di ascolto per le persone in difficoltà

Dopo il secondo dei tre incontri dell’iniziativa “Alert Malesseri Giovanili” e in attesa del terzo in programma lunedì, quando sarà lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet a toccare le tematiche dei disagi giovanili, in un evento da sold out che ha visto l’acquisto di tutti gli ottocento biglietti per i posti dell’Auditorium Tiziano Zalli della Bpl, la Compagnia della Solidarietà concretizza la realizzazione di uno sportello di ascolto e di supporto psicologico che aiuterà, gratis e sotto la gestione di professionisti qualificati, bambini, adolescenti e famiglie che vivono situazioni di bullismo e disagio relazionale. Lo Spazio A sarà attivo da giugno presso Lodi Salute, e sarà contattabile attraverso il numero 037109872. Un passaggio concreto verso l’obiettivo che la Compagnia si era prefissata partendo proprio dal ciclo Alert Malesseri Giovanili, a cui numerosi giovani hanno risposto con testimonianze spontanee di situazioni di bullismo e disagio. "Un impegno che nasce dalla convinzione che il vero cambiamento parta proprio dall’ascolto, dalla comprensione e dal coraggio di non restare da soli – spiega la presidente Patrizia Codecasa -. È per le voci di questi giovani che vogliamo agire trasformando il dialogo in azione". L’obiettivo è quello di creare una rete di accoglienza e prevenzione. "Il bullismo non riguarda solo le relazioni tra i più giovani – spiega Chiara Maiocchi, responsabile della comunicazione della Compagnia -. In realtà tocca anche i rapporti tra adulti e giovani, in numerosi ambiti, compreso quello scolastico". L.R.C.