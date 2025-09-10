Tornano i Giochi senza età: "Sono inclusivi"

CODOGNO (Lodi)Conto alla rovescia per la quarta edizione dei Giochi senza età, la manifestazione pensata per gli ospiti delle Rsa del territorio, ma aperta anche a tutti coloro che vorranno cimentarsi. Infatti lo scopo è proprio quello di aprirsi alla comunità e coinvolgere le persone "celebrando il valore di ogni persona, indipendentemente dall’età o dalle fragilità fisiche e cognitive", come hanno ribadito gli organizzatori, cioè il personale e volontari della Fondazione Opere Pie Riunite che hanno ottenuto la collaborazione e il patrocinio dei Comuni di Codogno, Lodi Vecchio e Castiglione d’Adda, poi de Il Mosaico, la Cooperativa il Sorriso, Ufficio di Piano Ambito Lodi, Silver - Servízí Innovativí e Leggeri, Fondazione Milani Castiglione d’Adda, Asp Basso Lodigiano, il Centrolavoro e Arte Lodivecchio e l’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo. "La casa di riposo deve essere un luogo di fermento non di attesa e il gioco quindi diventa uno strumento di benessere e di inclusione - ha spiegato la presidente di Fondazione Roberta Roarselli -. Sarà dunque un’occasione per dare visibilità al prezioso lavoro degli enti sociosanitari del territorio. L’obiettivo è promuovere una cultura inclusiva che valorizzi ogni stato di salute e costruisca ponti tra generazioni". La scelta è stata quella di “uscire” dalle mura delle strutture e di organizzare gli eventi nelle piazze, "finalizzati a coinvolgere tutta la cittadinanza in un percorso di inclusione e partecipazione". Tre le giornate: domani dalle 9.30 alle 11.30 a Castiglione d’Adda, in piazza Matteotti ci sarà un evento ricreativo e psicomotorio mentre il 15 settembre sempre dalle 9.30 alle 11.30 al bocciodromo di Lodi Vecchio, gara di bocce. Infine, Codogno in piazza Cairoli il 21 settembre, evento ricreativo e tombolata.

Mario Borra