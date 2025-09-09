Simran Pooni non si trova, si allargano le ricerche del 24enne scomparso a Bertonico

Bertonico (Lodi), 9 settembre 2025 – Sono iniziate in questi minuti le ricerche su larga scala del giovane 24enne Simran Pooni, di cui non si sa più notizie dal pomeriggio di domenica quando, uscito in sella alla sua moto dal centro sportivo Spoldi di Castiglione d'Adda dove aveva appena finito di disputare una partita di calcetto con gli amici, non è più giunto a casa presso la frazione Monticelli di Bertonico.

I famigliari lo hanno dapprima atteso un po' invano e quindi hanno cercato di mettersi in contatto con lui ma il telefono risultava spento. Non vedendolo tornare per la notte, i parenti hanno quindi formalizzato denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine e già nella giornata di lunedì i carabinieri hanno cercato di battere diverse zone della Bassa anche se i risultati non sono stati fruttuosi.

Nella tarda mattinata di oggi, sono cominciati i sopralluoghi attivati secondo il piano provinciale di ricerca coordinato dalla Prefettura concentrandosi su due direttrici, Castiglione- Bertonico e Castiglione- Maleo con l'ausilio dei vigili del fuoco che hanno attivato l'unità di comando locale e con mezzi a terra e con l'elicottero decollato da Malpensa hanno dato il via alla maxi battuta.

Per gli inquirenti tutte le piste sono buone: sia l'ipotesi che il ragazzo si sia allontanato volontariamente o che magari abbia avuto un incidente nel tragitto e sia finito in un fossato in un punto non visibile.