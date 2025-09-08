Simran scomparso nel nulla dopo la partita di calcetto: ore di apprensione a Bertonico

Bertonico (Lodi), 8 settembre 2025 – Corporatura robusta, capelli neri e barba: da domenica pomeriggio non si hanno più notizie di Simran Pooni, 24 anni residente a Bertonico che sembra scomparso nel nulla: alle 16.30 di ieri, domenica 7 settembre, è stata l'ultima volta che i suoi amici lo hanno visto al termine di una partita di calcetto presso il centro sportivo Spoldi di Castiglione d'Adda.

Quando ha salutato i suoi compagni, il ragazzo però non è più arrivato a casa. Il telefono risulta staccato e dunque il giovane non è raggiungibile da ieri. I familiari lo stanno cercando ed hanno pure ufficializzato la denuncia di scomparsa presso le autorità. Chi avesse notizie o lo vedesse in giro può allertare le forze dell'ordine al 112 oppure digitare il numero 324 6994410