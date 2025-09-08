Tre battiti di cuore

Mauro Cerri
Tre battiti di cuore
Lodi
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Giorgio ArmaniDelitto di GarlascoAtterraggio d’emergenza Morto sul lavoroUcciso da poliziotto ubriacoSfreccia a 225 all’ora
Acquista il giornale
CronacaSimran scomparso nel nulla dopo la partita di calcetto: ore di apprensione a Bertonico
8 set 2025
MARIO BORRA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lodi
  3. Cronaca
  4. Simran scomparso nel nulla dopo la partita di calcetto: ore di apprensione a Bertonico

Simran scomparso nel nulla dopo la partita di calcetto: ore di apprensione a Bertonico

Il ragazzo, 24 anni, ha salutato i compagni dopo aver giocato al centro sportivo di Castiglione d’Adda (Lodi) ma non è più arrivato a casa

Simran Pooni, 24 anni

Simran Pooni, 24 anni

Per approfondire:

Bertonico (Lodi), 8 settembre 2025 – Corporatura robusta, capelli neri e barba: da domenica pomeriggio non si hanno più notizie di Simran Pooni, 24 anni residente a Bertonico che sembra scomparso nel nulla: alle 16.30 di ieri, domenica 7 settembre, è stata l'ultima volta che i suoi amici lo hanno visto al termine di una partita di calcetto presso il centro sportivo Spoldi di Castiglione d'Adda.

Quando ha salutato i suoi compagni, il ragazzo però non è più arrivato a casa. Il telefono risulta staccato e dunque il giovane non è raggiungibile da ieri. I familiari lo stanno cercando ed hanno pure ufficializzato la denuncia di scomparsa presso le autorità. Chi avesse notizie o lo vedesse in giro può allertare le forze dell'ordine al 112 oppure digitare il numero 324 6994410

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Persone scomparse