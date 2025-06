Torna “Giovani in Gioco” tra sport e divertimento

Dopo il grande successo dello scorso anno, la Consulta Meda-Giovani annuncia il ritorno di “Giovani in Gioco”. L’appuntamento, nell’ambito della rassegna “MedaEstate”, è in programma domani al centro sportivo Città di Meda. L’obiettivo è chiaro: mantenere vivo e rafforzare quello spirito di comunità, inclusione e partecipazione che ha reso l’edizione precedente un vero trionfo, offrendo un’occasione unica per stare insieme e fare sport in un ambiente sereno e coinvolgente.

Anche in questa nuova edizione, il fulcro di “Giovani in Gioco” sarà il torneo di beach volley. Dalle 15 alle 21.30, le squadre si sfideranno sulla sabbia in partite avvincenti e cariche di adrenalina, culminando con le attese premiazioni che decreteranno i campioni. L’esperienza dello scorso anno, che ha visto 10 squadre contendersi la vittoria, ha dimostrato quanto sia fondamentale creare momenti di condivisione, sana competizione e spirito di squadra: valori che l’evento organizzato dalla Consulta Meda-Giovani intende celebrare e promuovere con entusiasmo. Ma la giornata offrirà tante occasioni di svago.

Per garantire il divertimento di tutti, il programma è stato arricchito con una serie di altri giochi a tema sportivo, pensati per coinvolgere partecipanti di ogni età. Dal classico tiro alla fune al tiro a segno e molte altre sorprese ancora. Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli e ai giovani, assicurando che anche loro possano trovare giochi e sfide adatte, seguendo la tradizione che ha fatto di “Giovani in Gioco” un evento inclusivo e divertente per tutta la comunità medese. Sarà un’opportunità perfetta per divertirsi all’aria aperta e rafforzare i legami sociali attraverso lo sport e il gioco, in un contesto di festa e aggregazione.

Sonia Ronconi