“Festa insieme“ tra sport e inclusione

È un ricco programma quello proposto per la prima edizione della “Festa insieme 2025”, la manifestazione che ospiterà iniziative aperte a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione al mondo dei giovani e della disabilità. Da stasera a domenica si alterneranno momenti di attività sportive inclusive e coinvolgenti momenti ricreativi nell’area feste Superga in via Legnano. Si parte alle 18 con l’apertura degli stand. Imperdibile la partita di calcio tra una squadra composta da associazioni locali e una rappresentanza di amministratori e forze politiche del territorio con fischio d’inizio alle 19. La politica si mette così in gioco con una partita simbolica per costruire comunità e promuovere l’inclusione. A lanciare la proposta è stato il Partito Democratico, che ha invitato tutte le forze politiche a giocare insieme, superando le differenze di idee. Un gesto simbolico che ha trovato subito risposta positiva da parte della maggioranza. Durante la serata sarà attivo il servizio bar e ristoro. Alla 21 poi concerto live della band Effett Cavarett.

Domani dalle 15 tutti in campo per attività sportive inclusive. Non mancherà la musica con il concerto della band i Pelledoca e la serata danzante di ballo liscio e revival. Domenica pranzo inclusivo, torneo di burraco e serata danzante. La manifestazione è promossa dal Comune di Muggiò, in collaborazione con l’Unione società sportive muggioresi, Tiki Taka – Equilibri di Essere e il Consorzio Desio Brianza. In campo e sugli spalti, l’obiettivo è creare spazi aperti a tutti, dove anche le persone con disabilità possano sentirsi protagoniste e parte attiva della vita comunitaria.

V.T.