San Colombano, schianto tra due auto in pieno centro: una si ribalta, due feriti

San Colombano al Lambro (Milano), 2 settembre 2025 – Momenti di paura, nel pomeriggio del 2 settembre 2025, in via Ottavio Steffenini a San Colombano al Lambro, dove due auto si sono scontrate poco dopo le 14.30.

I motivi dello scontro sono al vaglio delle forze dell'ordine, per stabilire eventuali responsabilità. L’impatto, particolarmente violento, ha provocato il ribaltamento di una delle vetture sulla carreggiata, attirando l’attenzione dei residenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e i volontari del distaccamento di Sant’Angelo Lodigiano, con due autopompe, per gestire l’emergenza.

I conducenti dei mezzi coinvolti, un uomo di 64 anni e una donna di 53, sono rimasti feriti. L’uomo, alla guida dell’auto ribaltata, ha riportato un trauma a un arto superiore, mentre la donna ha subito traumi multipli. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati in codice giallo all’ospedale San Matteo di Pavia.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati e la sede stradale. La tratta è rimasta però bloccata. I veicoli di passaggio sono stati deviati nelle strade laterali del centro storico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Lodi, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.