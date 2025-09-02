Pedinavano e rapinavano pensionate, due denunciati

Due uomini denunciati per rapina aggravata, colpivano pedinando le vittime dal centro commerciale di Montanaso Lombardo. Due gli episodi fotocopia, ai danni di pensionate. Il 26 agosto alle 10.50 circa, in piazzale Sommariva, una 79enne aveva segnalato di aver subito, poco prima, una rapina ad opera di due sconosciuti che, con la violenza, le avevano sottratto la catenina d‘oro che portava al collo. La vittima aveva dichiarato di essere uscita di casa intorno alle 9.30 per recarsi in auto al supermercato di Montanaso. Alle 10.10 circa, uscendo, aveva notato due uomini in atteggiamenti sospetti e, una volta tornata a casa e parcheggiata la macchina sulla strada che volge su via Fe’, era scesa dal veicolo per prendere le borse. A quel punto, si era sentita spingere con forza contro l’auto, mentre qualcuno, alle sue spalle, le afferrava la catenina, tirandola con violenza più volte. In quel frangente, girandosi, aveva notato due uomini che le erano sembrati gli stessi già visti nel supermercato.

Sul luogo dell’accaduto, gli agenti avevano ascoltato anche un testimone, che seduto su una panchina in piazzale Sommariva, aveva visto i due prima arrivare e poi allontanarsi su una vettura bianca. Gli investigatori, grazie agli impianti di videosorveglianza, sono riusciti a risalire al veicolo utilizzato dai due uomini e ad appurare che il veicolo era intestato alla madre di un cittadino marocchino di 20 anni, con precedenti e che costui era spesso in compagnia di un altro cittadino marocchino, anch’esso con precedenti per delitti contro il patrimonio, di 47 anni, ritenuto, quindi, il secondo uomo autore della rapina. Il 26 agosto invece in viale Milano una 83enne era stata rapinata del borsello nel cortile dello stabile di residenza. La donna aveva riferito che, nella mattinata, si era recata nello stesso supermercato di Montanaso della 79enne insieme al coniuge. Al rientro era scesa dall’auto e si era diretta verso casa, mentre il marito si era recato altrove. Una volta aperto il cancello del palazzo, era entrata nel cortile, ma, in quel frangente, un uomo, di origini straniere, si era fermato davanti a lei senza alcun motivo apparente e le aveva afferrato la collana d’oro. La donna era caduta a terra (per lei 7 giorni di prognosi). Anche in questo caso la visione dei filmati di videosorveglianza del centro commerciale ha permesso di individuare i due indagati. P.A.