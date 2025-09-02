Daniela Iscaro alla guida della Mobile

Il comando della Squadra Mobile della Questura di Lodi è stato assunto, da ieri, dal commissario capo, Daniela Iscaro, presentata ieri ufficialmente dal questore, Pio Russo. Il nuovo incarico segue il pensionamento del vice questore Alessandro Battista. L’arrivo di Iscaro segna così l’inizio di una nuova fase per la sezione investigativa lodigiana, da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità.

La commissaria, 32 anni, è nata a Benevento ma ha vissuto a Milano, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’università Bocconi. Dopo un’esperienza in uno studio legale del capoluogo lombardo, nel 2022 ha vinto il concorso per Commissari della Polizia di Stato. Al termine del corso di formazione di 14 mesi, durante il quale ha ottenuto anche un master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza” alla Sapienza di Roma, è stata assegnata alla Questura di Ancona dove ha ricoperto l’incarico di funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto, per poi assumere la dirigenza della Divisione Anticrimine, distinguendosi anche come portavoce della Questura.

"Competenza e determinazione – ha commentato il questore Russo – sono le qualità che contraddistinguono la dottoressa Iscaro e che garantiranno continuità ed efficacia all’attività investigativa, rafforzando la sicurezza del territorio". Nel suo primo intervento pubblico a Lodi, Iscaro ha ringraziato per l’accoglienza e sottolineato le priorità del suo mandato: "Lavorerò col massimo impegno per essere vicina ai cittadini e tutelare la comunità con l’aiuto di una squadra preparata e motivata". Appassionata di sport e arti marziali, la nuova dirigente è cintura nera di karate.

P.A.