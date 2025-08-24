Triciclo sharing nei parchi di Milano: ecco dove si potranno noleggiare i mezzi per bambini

Milano – L’iter amministrativo è andato veloce come un triciclo. Dunque, lento. Ma l’obiettivo finale ormai è indicato, il soggetto privato per attuarlo si è fatto avanti e la procedura del bando dovrebbe concludersi a breve. Di cosa parliamo? Della gara lanciata dal Comune due anni fa per raccogliere “manifestazioni d’interesse finalizzate alla concessione di suolo pubblico a titolo oneroso di aree poste in giardini e parchi cittadini da adibire a noleggio di tricicli per bambini”. Chiamatelo, se volete, triciclo sharing. Dopo il bike sharing, il car sharing, lo scooter sharing e il monopattini sharing, è arrivato il momento dei tricicli a noleggio.

L’idea è stata lanciata nel luglio del 2023, quando la Giunta comunale ha approvato una delibera in cui fissava le linee di indirizzo per la concessione in uso a titolo oneroso di aree poste in parchi cittadini, da adibire a noleggio di tricicli per bambini. Palazzo Marino, nel documento, ricordava che “per favorire lo sviluppo di nuove e diversificate attività rivolte ai bambini, l’amministrazione comunale ha sperimentato, già da alcuni anni, la concessione di due spazi pavimentati di 10 m2 ciascuno, per l’esercizio dell’attività di noleggio tricicli, all’interno del Parco Sempione e dei Giardini Pubblici Indro Montanelli” e aggiungeva che “al fine di implementare il ventaglio di attività ludico-ricreative offerte ai bambini, l’amministrazione comunale si propone di estendere l’attività di noleggio tricicli anche in altri parchi cittadini, individuando in essi idonee aree attribuibili a soggetti privati in regime di concessione d’uso”. Il passo successivo, non proprio fulmineo, è stata la pubblicazione di un avviso pubblico, al fine di ricevere manifestazioni di interesse da parte di soggetti che conducano l’attività di noleggio tricicli per bambini: ha partecipato alla gara un solo operatore.

La delibera indicava anche che le aree destinate al noleggio tricicli per bambini: Parco Sempione; Giardini Pubblici Indro Montanelli; Parco Ravizza; Parco Formentano; Parco Don Giussani (ex parco Solari); Parco di Villa Litta; Parco Forlanini; Parco Aniasi (ex parco di Trenno). La durata della concessione sarà annuale. Ora si attende solo che la commissione tecnica comunale valuti l’offerta arrivata dal privato e decida se il triciclo sharing possa essere avviato.