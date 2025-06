Rinnovati e benedetti i locali della Polizia provinciale

Con l’obiettivo di rafforzare la presenza operativa sul territorio in maniera di sicurezza e protezione civile, nel complesso di via Cadamosto sono stati ultimati e presentati martedì mattina gli uffici riqualificati e rigenerati del Comando di Polizia Provinciale, che accoglieranno inoltre la nuova sede della Protezione Civile. Alla presenza del Sindaco di Lodi Andrea Furegato, dell’assessore alla Polizia Locale Manuela Minojetti, del comandante della Polizia Provinciale Massimo Castelleone e della comandante della Polizia Locale Elena Destefani, il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti ha impartito la benedizione ai nuovi uffici, in quella che ha ironicamente definito "pellegrinaggio giubilare in tre step" (perchè ha fatto tre fermate, prima nel parcheggio per benedire poliziotti e mezzi, poi la sede della protezione civile e infine la benedizione finale degli uffici).

"Responsabilità e ragione", queste le parole al centro della benedizione del vescovo, elementi chiave per "contrastare le preoccupazioni globali che rischiano di trasformarsi in focolai di ansia e di angoscia. E allora servono ragione e responsabilità, due punti di riferimento per tutti coloro che si impegnano, anche nell’ambito del volontariato. Perché la ragione dice che siamo una comunità e se ciascuno dà la sua parte e cerca di dare, compatibilmente con le sue forze, il meglio di sé, ci guadagniamo tutti". L.R.C.