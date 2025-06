L’Asst aiuta i neo pensionati a stare bene

L’Asst di Lodi, diretta da Guido Grignaffini (nella foto), aderisce al progetto Rewire: "Così aiutiamo i neo pensionati a stare bene". Un sostegno concreto per affrontare al meglio il passaggio alla pensione. È un progetto di ricerca promosso dall’Università di Bologna e dall’Università di Pavia con il sostegno del Ministero dell’Università e della Ricerca. Rewire, acronimo che significa “riprogrammare“, si propone di accompagnare i pensionandi e i neo pensionati in un momento cruciale della vita, promuovendo benessere psicologico e cognitivo. Il cuore del progetto è la creazione di un indice di rischio in grado di individuare, con anticipo, eventuali problematiche legate al pensionamento come l’isolamento sociale, l’ansia o la depressione.

"Il pensionamento, da sempre simbolo di riposo dopo anni di lavoro, è un momento di grande cambiamento – spiegano le referenti scientifiche del progetto per Asst Lodi, Barbara Grecchi del Coordinamento promozione della salute, Ivana Cacciatori psicologa clinica, e Greta Ghizzardi, tutor di Infermieristica all’Università degli Studi di Milano, sede di Lodi) – Ma questa transizione può nascondere insidie: la perdita di ruolo, di identità, e i problemi di salute mentale che possono derivarne. Rewire nasce proprio per accompagnare le persone in questa fase, trasformandola in un’opportunità di crescita e miglioramento della qualità della vita". In una prima fase, il progetto coinvolgerà gli stessi dipendenti dell’Asst di Lodi prossimi alla pensione o da poco pensionati, invitati a partecipare volontariamente e in forma anonima alla compilazione di un questionario. Poi l’iniziativa sarà estesa anche ad altri enti e organizzazioni per allargare il più possibile il campione di studio.

P.A.