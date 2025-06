Furbetta forse, fannullona no

Tra i luoghi comuni più duri a morire c’è quello del dipendente pubblico fannullone o furbetto, malgrado i tanti sforzi di vertici e base per svecchiare l’immagine del “carrozzone” statale. Certamente non si può definire fannullona l’impiegata dell’Asst Nord Milano che arrotondava il salario vendendo – senza poterlo fare – integratori alimentari online e robot Bimby a domicilio. Solo chi si è lanciato in queste imprese commerciali, infatti, sa quanta fatica e costanza richiedano per guadagnare nel lungo periodo. L’augurio, per la nostra venditrice, pizzicata dopo la soffiata di un medico, è che ne sia almeno valsa la pena: in soldoni, che le provvigioni incassate siano superiori ai quei cinque anni di stipendio part-time che la Corte dei Conti le ha chiesto indietro.