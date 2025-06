La rivoluzione della viabilità a Codogno: viale Zara sarà a senso unico, in via Dante sosta a pagamento. Ecco la mappa dei cambiamenti

Codogno (Lodi), 25 giugno 2025 – Rivoluzione in vista per la viabilità dopo il Tavolo tecnico del 17 giugno che ha portato la Giunta a mettere nero su bianco alcuni cambiamenti che diventeranno operativi nei prossimi giorni. La task force composta da Amministratori comunali, funzionari dell’Ufficio tecnico e agenti della Polizia locale ha introdotto diverse variazioni.

Viale Zara

Innanzitutto viale Zara diventerà a senso unico con direzione obbligata da viale Albino a via Pola, decisione presa in quanto la sosta selvaggia non permette ormai da tempo il defluire del traffico in entrambe le direzioni. Così come il senso unico verrà introdotto in via Montale, permettendo nel contempo di prevedere nuovi posteggi. Altro senso unico di marcia sarà previsto a breve in via Puccini, da viale Gandolfi verso via Ponchielli: provvedimento assunto poiché la via si trova in un dedalo di strade strette e abbastanza trafficate.

Dove sono i divieti di sosta

Cambio di abitudini per gli automobilisti che vorranno parcheggiare nel primo tratto di via Dante, dal semaforo con via Carducci fino all’incrocio con via Battisti: la sosta infatti diventerà a pagamento. Sono stati introdotti anche altri otto divieti di sosta in varie vie della città – via Pola, via Medaglie d’Oro, via Kennedy, viale dei Mille, via Santa Francesca Cabrini, vicolo Monte San Michele, via Micheli, via Carducci – mentre saranno previsti nuovi parcheggi sempre in via Carducci, viale Ricca e piazza Novello, riservati agli invalidi e per il carico e scarico delle merci.

“Maggiore sicurezza”

“L’introduzione dei nuovi cambiamenti permetterà di rendere il centro più sicuro anche per pedoni e ciclisti, oltre a diminuire il tasso di incidentalità – ha ribadito ieri il sindaco Francesco Passerini – Si tratta del terzo provvedimento di questo tipo negli ultimi anni”. Nessuna modifica invece per il “cuore“ della città: l’assetto di via Roma, la principale strada che taglia in due il centro storico, rimarrà invariato con la zona pedonale sempre nel week-end.