La Locale in servizio la sera. Aree abbandonate al setaccio: "Servirebbero altri agenti"

Da alcuni giorni gli agenti della Polizia locale sono organizzati anche per garantire un turno serale. "Compatibilmente col numero degli agenti in servizio – spiega il sindaco Cesare Nai – la comandante Marzia Malini riesce ad organizzare questo servizio per due-tre sere alla settimana. Agenti in servizio con due pattuglie dalle 18 alle 24. Sarebbe auspicabile garantire questa presenza tutti i giorni della settimana ma per farlo servirebbero ben più agenti rispetto a quelli oggi in servizio, che sono già in numero maggiore rispetto a quelli che trovai quando venni nominato sindaco, otto anni fa. L’obiettivo è quello di incrementare il numero degli agenti sino al raggiungimento dei livelli ottimali per un Comune come il nostro".

La presenza degli agenti in orario serale è finalizzata a garantire un maggior presidio della città, cercando di limitare i fenomeni che trasmettono ai cittadini sensazioni di insicurezza. "L’attività della Polizia locale è costante su vari fronti – assicura l’assessore Chiara Bonomi –. Abbiamo accentuato il controllo delle aree abbandonate e di quelle rurali per arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Sono stati effettuati 309 controlli che hanno portato al deferimento di nove persone e al sequestro di un’intera area industriale e di un autocarro. Sono state sanzionate altre 28 persone per violazioni al regolamento comunale sui rifiuti". Un altro dei fronti su cui la Polizia locale si è spesa in questi mesi è quello delle occupazioni abusive. "Gli interventi congiunti con Aler, proprietario degli immobili, hanno permesso di ripristinare la legalità e la sicurezza in contesti abitativi complessi, liberando ben tredici alloggi occupati abusivamente, denunciando 12 persone".

La presenza dei vigili sulle strade si estrinseca in 130 servizi di controllo che hanno portato a sanzionare i proprietari di 132 veicoli che viaggiavano senza revisione e 29 senza assicurazione. Questo ha permesso di raccogliere anche indizi trasmessi alla Procura di Pavia che sta ora indagando su un vasto giro di truffe assicurative. Non di minore importanza anche l’attività contro lo spaccio di sostanze stupefacenti attuata in accordo col Nucleo cinofili della Polizia locale di Milano.

Giovanni Chiodini