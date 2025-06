Nuova illuminazione a led. La città più sicura e sostenibile

Maleo più sicura e sostenibile: completata la nuova illuminazione pubblica a led. A Maleo si è concluso l’importante intervento di riqualificazione energetica e messa in sicurezza dell’impianto che hanno trasformato l’intero assetto luminoso del paese. Un risultato che interessa circa 535 lampioni, tra sostituiti e aggiunti. "Abbiamo completato un intervento epocale – afferma Francesco Bergamaschi (nella foto), presidente del Consiglio comunale – Dopo anni di luce arancione a vapori di sodio siamo tornati a una luce bianca, direzionale, che illumina meglio e solo dove serve. Abbiamo ottenuto un impianto moderno, più efficiente e rispettoso dell’ambiente".

L’appalto dei lavori, aggiudicato alla Elettrocavi di Santo Stefano Lodigiano, ha portato alla sostituzione di tutte le armature esistenti con corpi illuminanti a led in alluminio pressofuso, a ottica asimmetrica specifica per attraversamenti pedonali. Sono stati installati inoltre pannelli retroilluminati a led bifacciali, in funzione durante le ore notturne, e box a bandiera con quattro proiettori led lampeggianti, attivi 24 ore su 24, per garantire la massima visibilità degli attraversamenti.

Tra gli obiettivi del progetto anche l’adeguamento normativo delle infrastrutture. L’intervento ha poi incluso la sostituzione di pali deteriorati, il rifacimento dei quadri elettrici con sistemi di telecontrollo intelligente, la riclassificazione delle strade in base al rischio e l’introduzione di sistemi adattivi dinamici in grado di attivare i punti luce in presenza di pedoni o ciclisti. La nuova illuminazione garantisce un risparmio energetico superiore al 50% e una durata delle armature di almeno 70mila ore, cioè oltre 16 anni senza bisogno di sostituzioni.

P.A.