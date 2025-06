Lodi, la truffa del finto Cup della Asst: sms agli assistiti per rubare i dati sanitari e personali

Lodi, 25 giugno 2025 – Truffe telefoniche da un falso Cup, l’Asst di Lodi lancia l’allarme. L’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi mette in guardia i cittadini da un tentativo di truffa telefonica che sta circolando in questi giorni nel Lodigiano. Alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto un sms tranello da un numero a pagamento, che precisamente è 899021262.

Lo stratagemma

Nel testo si chiede di richiamare urgentemente l’utenza, per presunte informazioni legate al Cup (Centro Unico di Prenotazione). Ma Asst mette in guardia l’utenza: ”Si tratta di un raggiro: il messaggio non proviene da fonti ufficiali e ha il solo scopo di indurre le persone a richiamare, con possibili addebiti telefonici o richieste fraudolente di dati sensibili. L'ufficio comunicazione e stampa dell’azienda, quindi, invita la cittadinanza a non rispondere né a richiamare il numero e a non fornire mai dati personali o sanitari tramite canali non verificati”.

Cosa fare

In caso di dubbi, o se si sospetta di essere caduti vittima della truffa, l’Asst consiglia di rivolgersi prontamente alla Polizia Postale, che si occupa della sicurezza in ambito digitale e telefonico. L’azienda sanitaria ricorda infine che le comunicazioni ufficiali avvengono attraverso canali certificati e mai tramite numeri a pagamento.