Omicidio di Busto Arsizio: fermato nella notte un 50enne. Ripreso dalle telecamere mentre si cambiava la maglietta

Busto Arsizio, 26 giugno 2025 – È stato fermato nella notte il presunto autore dell'omicidio di Davide Gorla, il titolare di una cartoleria ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri nel centro di Busto Arsizio. La persona fermata dalla Polizia è un cittadino italiano cinquantenne che conosceva la vittima.

Le immagini

Gli investigatori del commissariato di Polizia di Stato di Busto Arsizio e della Squadra mobile di Varese avevano da subito stretto il cerchio. Non solo alcuni testimoni avevano visto, se non direttamente l'aggressione che ha lasciato la vittima riversa dietro al bancone, l'assassino in fuga, ma l'uomo - descritto come brizzolato e di mezza età - è stato anche ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.

Telecamere che lo hanno immortalato mentre, dopo l'accoltellamento, in via Rosmini, a 100 metri dal luogo dell'omicidio, si cambiava la maglietta probabilmente sporca di sangue. Vittima e killer, secondo quanto si apprende, si conoscevano. Sul movente resta il giallo.

L’interrogatorio

Gli inquirenti hanno velocemente rintracciato il sospettato - con gli spostamenti a piedi in centro città ricostruiti sempre dalle telecamere - trovandolo perfettamente pulito e con vestiti immacolati. Il sospettato è stato sentito dagli inquirenti che, in nottata, hanno fatto scattare il fermo per indiziato di reato. L'uomo avrebbe negato ogni accusa.

L’indagine

Gli accertamenti sono in corso. Prima di tutto l'arma del delitto: un coltello che il killer ha portato via dopo l'omicidio. Da accertare se se lo sia procurato sul posto o lo abbia portato al negozio. Da chiarire anche il dettaglio della t-shirt cambiata. Anche in questo caso si cerca di accertare se il killer l'abbia presa in negozio (che vendeva anche gadget e magliette) o l'abbia portata sul posto.

L’assassinio

Tutto accade all’interno della cartoleria di lusso Linea Continua di via Milano, nell’ex Galleria Boragno, corte commerciale, frequentatissima, della cittadina a nord di Milano. A morire senza un motivo apparente è il gestore del negozio, molto conosciuto in città, colpito con diversi fendenti.

La fuga

L’aggressione si consuma intorno alle 18, nell’orario della “vasca“, quando la strada è affollata per gli acquisti o per l’aperitivo a fine lavoro. Proprio la folla in strada avrebbe favorito la corsa dell’assassino per far perdere le proprie tracce.