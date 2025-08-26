Guardamiglio, tre mosse contro i rifiuti selvaggi

GUARDAMIGLIO (Lodi)Guardamiglio prova a correre ai ripari contro il degrado che da mesi compromette soprattutto via Manzoni. L’amministrazione comunale ha infatti messo in campo nuove azioni: un regolamento aggiornato per la videosorveglianza, l’uso di fototrappole mobili nei punti più critici e l’avvio delle pratiche per assumere un vigile in più, in modo da rafforzare i controlli. La situazione si trascina da oltre un anno e ha esasperato i residenti. Nell’angolo di via Manzoni alcuni inquilini continuano a depositare sacchi di rifiuti sul marciapiede, ignorando i giorni di raccolta. Ogni volta che gli operatori rimuovono i sacchi, la scena si ripete. "Capisco la frustazione dei cittadini – dice il sindaco Giancarlo Rossetti –. Ma il Comune non ha la bacchetta magica. Servono prove evidenti per risalire a chi abbandona i rifiuti". Da qui la scelta della tecnologia. Il nuovo regolamento, che presto approderà in Consiglio comunale, consentirà l’uso di fototrappole mobili. L’assunzione di un vigile permetterà di potenziare la vigilanza, oggi limitata da un organico ridotto. Negli ultimi mesi non sono mancati tentativi di sensibilizzazione: cartelli, bidoni più capienti, incontri con gli inquilini. Ma il problema resta. "Non ci sono affitti stabili – aggiunge il sindaco – il continuo ricambio rende difficile responsabilizzare i singoli". Paola Arensi