Piena passata senza danni, restano le sentinelle sugli argini

SAN ROCCO AL PORTO (Lodi)Alle 13 di ieri la piena del Po che ha spaventato il Basso Lodigiano per due giorni è passata e il rischio alluvione finalmente svanito. Venerdì alle 21 San Rocco al Porto ha chiuso precauzionalmente per la notte il sottopasso dello svincolo all’altezza del centro commerciale Belpó.

"Arrivando da Piacenza lo svincolo è rimasto comunque aperto con due ingressi e arrivando da San Rocco, in questi casi, si passa dietro alla Formec Biffi riuscendo comunque a raggiungere i negozi", chiarisce il sindaco Matteo Delfini che giovedì ha attivato la Protezione civile coordinata da Manuel Balducci per garantire il monitoraggio del corso d’acqua giorno e notte ed essere quindi pronti in caso di emergenze. Ma ieri alle 8 il sottopassaggio era asciutto e quindi è stato riaperto. Balducci riassume: "Venerdì sera abbiamo monitorato il Po fino a mezzanotte lungo i 14 chilometri di nostra competenza, verificando la chiusura degli accessi alla golena. Questo considerato che alle 20.30 di venerdì il Po ha sormontato l’arginella del Consorzio di bonifica davanti al paese". Impegnati circa 15 volontari, sempre in contatto via radio, per aggiornare la situazione in tempo reale. La piena del Po ha messo in difficoltà anche un capriolo, sorprendendolo ieri mattina: arrivando dalla golena, la bestiola ha trovato l’acqua e cercato di spostarsi ma, una volta sull’argine maestro, si è trovato da un lato il Po altissimo e dall’altra la strada con le auto. Il sindaco Delfini ha poi raccontato: "I volontari di Protezione civile hanno marcato il capriolo a vista e, grazie all’aiuto degli operatori Anas con i cartelloni per far rallentare le auto, sono riusciti a far sì che il capriolo attraversasse in sicurezza all’altezza del Belpo’, perdendosi nella campagna".

Invece a Somaglia Marco Vignati, presidente del Coordinamento di Protezione civile di Lodi, conclude: "Da quando siamo stati attivati giovedì hanno partecipato ai sopralluoghi 70 volontari con 10 mezzi. Alle 13 la piena è passata. Il rischio di un’esondazione è esaurito, ma la piena ha allagato l’area golenale da San Rocco a Somaglia. Controlliamo che il deflusso dell’acqua proceda correttamente".

Paola Arensi