Piano di recupero dell’ex caserma. Attesi i via libera

A livello procedurale, l’iter del progetto di rigenerazione urbana dell’ex caserma dei carabinieri di viale Belloni è stato avviato a fine maggio con la richiesta di permesso di costruire mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile fatiscente per trasformarlo in una palazzina totalmente green con 14 appartamenti. La conclusione del procedimento è fissato in 120 giorni, ma quello che conta ad oggi è il via libera “politico” dell’amministrazione di centrodestra che sembra ancora non esserci.

Voci su “resistenze” di Forza Italia che avrebbe chiesto delucidazioni in maniera approfondita sul progetto e sulle compensazioni si rincorrono da settimane mentre il sindaco Francesco Passerini, seppur non si sappia ancora con certezza la data in cui il progetto arriverà in Giunta e poi in Consiglio, rassicura che tutto è a posto. Il tempo però passa e sono ormai trascorsi circa nove mesi dalla presentazione dell’istanza, circostanza che sta mettendo un po’ in fibrillazione il soggetto privato che, dal canto suo, ha sempre risposto punto per punto a tutti gli step procedurali e dunque vorrebbe che arrivasse una risposta definitiva quanto prima.

A livello compensativo, la società proponente effettuerà la riqualificazione della copertura esterna al tunnel di via Borsa, il rifacimento del marciapiede antistante l’ex caserma e la pista ciclabile su via Tondini. Il prossimo Consiglio comunale è fissato per il 10 luglio: resta da capire se l’argomento relativo al piano di recupero sarà all’ordine del giorno o se si rimanderà tutto a settembre.

