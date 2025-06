Lascia l’incarico in città la pediatra Cafarelli. Assistiti a caccia del sostituto

Dal 1 luglio la dottoressa Laura Cafarelli, pediatra di libera scelta operante nel Comune di Codogno, cesserà l’attività per trasferirsi in un’altra Asst. La scelta di un nuovo pediatra tra quelli disponibili, ha fatto sapere ieri l’Asst di Lodi, dovrà essere effettuata, come da comunicazione che sarà trasmessa agli assistiti, accedendo agli sportelli territoriali di scelta e revoca della Asst Lodi, recandosi nelle farmacie territoriali, collegandosi al Fascicolo Sanitario Elettronico all’indirizzo: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/cambio-medico o utilizzando il portale di Asst Sioc https://hplo.asst-lodi.it/SIOC/. Dopo essersi registrati accedere a “Cambio Medico/Pediatra”. La richiesta sarà processata nei giorni successivi.