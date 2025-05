La tenenza della Finanza trasloca nella ex scuola entro la fine del 2026

Le chiavi di quella che fu una scuola, consegnate all’impresa, prima giornata ufficiale di cantieri per la futura Tenenza della Guardia di Finanza a Sant’Agata. Si parte. Le Fiamme Gialle, che si apprestano a traslocare dopo decenni dalla storica sede a Gorgonzola, saranno a Cassina dal 2026. I lavori al via non sono di poco conto: rialzo di un piano dell’ex edificio scolastico, adeguamento dei locali, realizzazione di tutte le strutture e misure previste da normative e protocolli. Le chiavi sono passate l’altra mattina dalle mani della sindaca Elisa Balconi a quelle dei titolari delle imprese: erano presenti l’azienda vincitrice del bando di gara, indetto lo scorso anno da Officine Mak, i responsabili dell’ufficio comunale, i rappresentanti dell’amministrazione comunale. La realizzazione della caserma, ricordiamolo, è stata finanziata con gli oneri del piano ex Nokia: quasi tre milioni di euro. "Dalle parole ai fatti - così Elisa Balconi - : avevamo inserito nel programma elettorale la caserma della Finanza e oggi concretizziamo". La decisione di realizzare una caserma con denari pubblici, ha suscitato negli anni scorsi e continua a suscitare qualche polemica. Da parte dell’opposizione politica, in primis. M.A.