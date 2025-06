Addestramento per sessanta tute gialle

Si è conclusa a Cervignano nel pomeriggio di domenica, dopo tre giorni, la prova di addestramento che ha coinvolto circa 60 volontari di protezione civile dei gruppi di Brembio, Livraga, Mulazzano, Casaletto Lodigiano, Secugnago e Somaglia, organizzata dal Gruppo intercomunale dell’Unione Nord Lodigiano (che racchiude al suo interno Cervignano d’Adda, Montanaso, Tavazzano e Zelo Buon Persico).

Momenti di esercitazione, di simulazioni e sfide, con la difficoltà delle elevate temperature. I volontari si sono cimentati, nella preparazione delle vasche (strumenti indispensabili per la gestione delle risorse idriche in situazioni di emergenza quali alluvioni o incendi), nella simulazione di un’arginella (o arginatura), necessaria al fine di contenere o deviare le acque in caso di esondazioni, e non è mancata una prova di orienteering.

"Una prova che unisce i gruppi e i volontari che ne fanno parte, creando una vera e propria famiglia", ha spiegato Monica Tarletti, coordinatrice del GIVPC Unione Nord Lodigiano. Molti, infatti, anche i momenti di socialità e di riscoperta del significato di volontariato.

Presenti durante il rinfresco di chiusura anche i sindaci di Cervignano (Emilio Grilli), Mulazzano (Michael Gola), di Brembio (Oriana Ghidotti) e di Zelo (Angelo Madonini). Durante una delle prove, alcuni volontari hanno anche salvato una gattina di qualche mese che, perso e abbandonato, ha iniziato a seguirli. Ora Perla (così è stata chiamata) ha trovato una nuova famiglia tra le braccia di un volontario che si è proposto di adottarlo.

L.R.C.