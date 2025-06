"Caserma dei carabinieri pronta entro i primi mesi del 2027"

Pontoglio finalmente vedrà aperta l’attesa, caserma dei carabinieri, che inaugureranno una nuova stazione a presidio del territorio e a servizio dei cittadini. La notizia ufficiale è stata data nelle scorse ore dal sindaco Alessandro Pozzi (nella foto): "A settembre sono stato ricevuto dal provveditore alle opere pubbliche della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, Michele Pacciani, che fin dal primo incontro ha mostrato grande disponibilità e attenzione. Da questo confronto diretto e costruttivo è nata una collaborazione concreta che ha portato, in tempi rapidi, alla nomina del nuovo responsabile Unico del Procedimento per la caserma: l’ingegner Buda, che ha assunto l’incarico con serietà e grande spirito di servizio. Il Provveditorato ha indicato come obiettivo il completamento entro i primi mesi del 2027. Mi auguro che il cronoprogramma venga rispettato, così da consegnare finalmente la caserma ai carabinieri e restituire alla cittadinanza un presidio di legalità attivo, moderno ed efficiente".

Mi.Pr.