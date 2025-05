Carabinieri, nuova sede. Firmato il contratto: "Una caserma moderna"

Firmato, ieri in Prefettura a Lodi, il contratto di locazione della nuova caserma dei carabinieri di Lodi Vecchio in via Codazzi. Presenti il sindaco Lino Osvaldo Felissari, il prefetto, Enrico Roccatagliata (in rappresentanza del ministero dell’Interno), i sindaci Nathalie Sitzia di Casaletto e Stefania Marcolin di Salerano. "Il contratto è il punto di arrivo di un progetto avviato nel 2019 con la Regione e i Comuni presenti, per garantire una nuova struttura, rispetto all’attuale, vetusta, di via Roma e assicurare il presidio dell’Arma sul territorio" ha ribadito il prefetto. La nuova struttura è moderna, ecosostenibile, funzionale e soprattutto accogliente e viene incontro a esigenze specifiche, sempre più avvertite. Già avviate le procedure per il trasloco.